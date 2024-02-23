«بيت الحكمة» يبحث سبل التعاون مع متحف «عُمان عبر الزمان»

الشارقة (الاتحاد)

بحث بيت الحكمة في الشارقة مع المسؤولين في متحف «عُمان عبر الزمان» سبل التعاون المشترك في المجالات الثقافية والتراثية والتعليمية، وتطوير آفاق المبادرات التي تخدم أهدافهما المشتركة لإثراء القطاع المتحفي والمكتبي، وتبادل الجانبان الخبرات والمعارف في مجالات الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من بيت الحكمة برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، إلى متحف «عُمان عبر الزمان»، في ولاية منح بمحافظة الداخلية في سلطنة عُمان، حيث كان في استقبالهم المهندس اليقظان عبدالله الحارثي، مدير عام المتحف، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن تاريخ ورؤية وأهداف المتحف، واصطحب وفد بيت الحكمة في جولة لأقسامه ومعارضه المتنوعة للاطلاع على مجموعة ثرية من المقتنيات والمخطوطات والوثائق والصور والمجسمات، التي تروي قصة عُمان وتبرز إرثها الحضاري والإنساني على مرّ العصور.

وخلال الزيارة، توجّه وفد بيت الحكمة إلى مكتبة حصن الشموخ، التي تقع ضمن مبنى المتحف، وتعد مكتبة متطورة تحوي آلاف الكتب والمصادر المعرفية في شتى المجالات. واطلع الوفد على الأجهزة والتقنيات والبرامج الحديثة التي تستخدمها المكتبة لتسهّل على الزوار البحث والاستفادة من المواد الورقية والرقمية المتاحة، كما تعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها المكتبة لمن يرغبون في الاستزادة من ثروتها العلمية والثقافية.

وأعربت مروة العقروبي عن سعادتها بزيارة المتحف والتجول في قاعاته التي تنقل الزوار في رحلة سردية عبر الزمن تتناول التكون الجيولوجي لأرض عُمان وتراثها ونهضتها الحديثة ورؤيتها المستقبلية، مؤكدة تطلعها للتعاون مستقبلاً مع مكتبة حصن الشموخ في جانب التبادل الثقافي والمعرفي، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري الذي تلعبه المكتبات في التنوير وتوفير الزاد المعرفي والفكري لجميع فئات المجتمع.

وأشادت العقروبي بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المشروع الثقافي والتراثي الفريد من نوعه، والذي يعكس تنوع وثراء الهوية العُمانية على مر العصور. وقالت: «المتاحف هي مستودعات ذاكرة الأمم والشعوب، ولسان الحاضر الذي يتحدث عن الماضي، ومرآة الحضارة التي تعبر عن قيمها ومبادئها وإنجازاتها، ومع ذلك فإن متحف (عُمان عبر الزمان) يتجاوز هذا الدور، فهو يقدم تأريخاً لحاضر عُمان واستشرافاً لمستقبلها، ويمثّل بوصلة الأجيال التي ترشدهم إلى أسرار صناعة الحاضرة، وتنمي فيهم الإصرار والعزيمة للاستمرار في بناء الوطن والمساهمة في تقدم الإنسانية».

ومن جانبه، قال المهندس اليقظان عبدالله الحارثي: «سعدنا كثيراً بزيارة الأشقاء من بيت الحكمة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع لمواصلة هذا التواصل البناء بين مختلف المؤسسات الثقافية الإقليمية والدولية، ومن خلال لقائنا بالمديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، تعرفنا بصفة عامة على بيت الحكمة والأدوار الثقافية التي يقوم بها، مما يشعرنا بالسعادة الكبرى لوجود مثل هذه المؤسسات الداعمة للحراك الثقافي، ودورها في نشر المعرفة والفن».

وأضاف: «نحن في متحف عمان عَبر الزمان، سعداء للغاية بزيارتكم للمتحف واطلاعكم على مكوناته ومرافقه التي تبرز تاريخ عُمان العريق وتنوعها الجيولوجي والجغرافي، ومنجزات نهضتها المباركة، ورؤيتها المستقبلية، كما نرحب بالتعاون المستمر مع بيت الحكمة».

ويعد بيت الحكمة صرحاً معرفياً ونموذجاً عصرياً لمكتبات المستقبل في إمارة الشارقة، حيث يتيح لمرتاديه مجموعة متنوعة من وسائل التعلّم والقراءة، ويركز على منح زواره تجارب تفاعلية غامرة وفق أحدث المعايير العالمية.