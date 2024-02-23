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إنجاز وطني

إنجاز وطني
24 فبراير 2024 00:01

استكمال الإمارات توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» إنجاز وطني تحقّق بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وجهود فرق العمل الوطنية، وسجل حافل في التصدي للجرائم المالية، بما يؤكد حرص الدولة على حماية نزاهة النظام المالي العالمي، ويرسخ توجهاتها المستقبلية بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو ويعزز ثقة المستثمرين. 
الإمارات نجحت في إرساء إطار وطني شامل وفعّال لمكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها، والحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير النهج الرقابي القائم على المخاطر، وإصدار القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر، والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالحد من مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي.
الإنجاز يعتبر تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار؛ انطلاقاً من إيمان الدولة بأن منع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشكّلان حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والاستثمار.

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فاتف
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مكافحة تمويل الإرهاب
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