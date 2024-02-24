ليفركوزن يُدمر «البوندسليجا»!

ليفركوزن (أ ف ب)



عزّز باير ليفركوزن سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 33 ليحطّم رقماً قياسياً ألمانياً، ذلك بعد أن تغلب على ضيفه ماينز 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم، ويبتعد مؤقتاً بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ «حامل اللقب».

وتفوّق ليفركوزن على أطول سلسلة بلا خسارة والمسجلة سابقاً باسم بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه السابق هانزي فليك، عندما بقي 32 مباراة متتالية بلا خسارة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، وحينها فاز العملاق البافاري برباعية تاريخية، تضمنت ألقاب الدوري، والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية «تبعها لاحقاً بإحراز الكأس السوبر الألمانية وكأس العالم للأندية».

وسجّل هدفي ليفركوزن السويسري جرانيت تشاكا «3» وروبرت أندريخ «68»، فيما جاء هدف ماينز عبر دومينيك كوهر «8».

ورفع فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ الذي يواجه لايبزج «السبت»، بعد أيام قليلة من إعلانه الانفصال عن مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم.

من جهته، يقبع ماينز في المركز السابع عشر، ليبقى مهدداً في الهبوط برصيد 15 نقطة من فوزين فقط مقابل 9 تعادلات و12 خسارة.

وواصل ليفركوزن زحفه نحو لقبه الأول على الإطلاق في «البوندسليجا»، كما يملك فرصة لتحقيق ثلاثة تاريخية، حيث بلغ نصف نهائي كأس ألمانيا، وثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لليفركوزن في مختلف المسابقات، والرابع توالياً في الدوري.

وكان قد رفض ألونسو مدرّب باير ليفركوزن ، الحديث عن مستقبله، مؤكداً أن هذه «ليست اللحظة المناسبة» للتطرق الى هذا الأمر، في ظل ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى بايرن ميونيخ وليفربول الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيبقى على مقاعد تدريب ليفركوزن الموسم المقبل، أجاب ألونسو «في الوقت الحالي، نعم».

وارتبط اسم ألونسو «42 عاماً» باثنين من أنديته التي سبق أن دافع عن ألوانها لاعباً، بعد إعلان بايرن أن توماس توخيل سيغادر نهاية الموسم، إلى جانب قرار يورجن كلوب بالتنحي في الصيف من ليفربول الإنجليزي.