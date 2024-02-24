ترامب يتوعد منافسته هايلي بهزيمة ساحقة

توعد دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق، بإلحاق هزيمة ساحقة بمنافسته نيكي هايلي في ولاية كارولاينا الجنوبيّة التي حكمتها فترة طويلة مع اقترابه من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس السابق لأنصاره، خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد «ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».

وتوعد ترامب بأن يُبرهن للرئيس جو بايدن والديمقراطيين «إننا قادمون بسرعة قطار شحن في نوفمبر»، في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1200 ت غ). وفي مدرسة بالقرب من تشارلستون، جاء نحو عشرة أشخاص للإدلاء بأصواتهم في نصف الساعة الأولى.

لا يتعين على سكان ولاية كارولاينا الجنوبية الإشارة إلى ميولهم الحزبية عند تسجيلهم للتصويت، ويُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي أو الجمهوري.

وتعتمد هايلي على أصوات المعتدلين وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.

وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين». لكنها خسرت، حتى الآن، الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في ولايات أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.