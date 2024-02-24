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«رأس الحكمة».. بصمة الإمارات

«رأس الحكمة».. بصمة الإمارات
25 فبراير 2024 00:15

مرحلة نوعية جديدة تدخلها العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر مع صفقة «رأس الحكمة» الكبرى. تؤكد الصفقة التي تستثمر بموجبها «القابضة» 35 مليار دولار في مصر، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد. إجمالي الاستثمارات المؤكدة والعائدات المتوقعة ونطاق المشروعات التي سيتم تطويرها، استثنائي بكل المقاييس؛ لأن من شأنه تغيير وجه الحياة في المنطقة البالغة مساحتها 170 مليون متر مربع، بمرافق سياحية عالمية وبنية تحتية ومنشآت سكنية وتجارية وخدمات نوعية، تستهدف تحسين جودة الحياة للملايين وتيسير سبل التواصل المحلي والدولي مع أحد أجمل الشواطئ على سواحل المتوسط. «رأس الحكمة» تجربة تنموية جديدة للإمارات، تؤكد بها أن العمران هدفها والاستقرار غايتها والازدهار مبتغاها وفي الخير مسعاها. فالخبرات الإماراتية العريقة في توفير الحلول المتكاملة بقطاع البنية التحتية والمدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، مع الحفاظ على النظم البيئية المحلية، بالتعاون مع القدرات والإمكانيات المصرية، سوف تحقق عبر المشروع العملاق الجديد نتائج واعدة للطرفين، مما يعزز فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص والتبادل التجاري، ويخلق فرص عمل جديدة.

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