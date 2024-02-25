الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن مكتوم.. يُتوِّج «بطل الميدان» بـ«كأس المراجل»

محمد بن مكتوم.. يُتوِّج «بطل الميدان» بـ«كأس المراجل»
25 فبراير 2024 23:16

دبي (وام)
توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، اليوم سعود خالد فولاد، بطلاً للنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
جاء فوز سعود خالد فولاد من إمارة دبي، بعد تفوقه على منافسه علي مبارك العزيزي من مدينة العين، في الحلقة الأخيرة بنتيجة 55 مقابل 35، بعد التنافس في 6 تحديات تراثية شاملة، حيث يحرص البرنامج على إعداد اليويلة المشاركين ليتسلحوا بالمعارف والمهارات التي تثريهم في الموروث الشعبي وتعزز غرسه لديهم وفي الأجيال على خطى الأجداد والآباء، وهذه التحديات: اليولة، الهجن، السباحة، عدّ القصيد، الرماية، و«الموروث».

قدم المتنافسان، يولة ختامية مميزة، امتزجت خلالها روعة الأداء مع حبات الرمل على مسرح الميدان، بينما حلق السلاح ليقرع أجراس الليزر وسط تفاعل الجماهير الحاضرة، حيث حاول كلاهما فرض إيقاعه وكسب الثقة في بداية الحلقة التي تميزت بأن كل يويل قام باستعراض اليولة لوحده، وعبّر خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، عن تقديره لأدائهما، ومنح فولاد علامة اليولة «25 علامة» كانت حاسمة في ترجيح كفته للتتويج باللقب.
وتألق «فولاد»، في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، ليضيف لرصيده 15 علامة، كما تمكن من الحصول على علامة في عدّ القصيد.
وعاد علي العزيزي، إلى أجواء المنافسة بعد تفوقه في تحدي الرماية التي تقام مباشرة على مسرح الميدان، حيث صوب فيها بنجاح على جميع الأهداف ليكسب 20 علامة رفعت من قوة التحدي، وكان الترقب كبيراً مع سباق الركض بالهجن الذي يقام في مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، بشكل مباشر من قلب الحدث، وفيه تفوق العزيزي ليحصل على 20 علامة، جعلت المنافسة متقاربة للغاية.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين

وكسب سالم سلطان الكتبي، جائزة «أخيّر يويل»، وهي الجائزة التي تمنح لليويل الذي كان الأكثر التزاماً بالتدريبات وتعاوناً مع زملائه وتمسكًا بالروح الرياضية.
وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن رؤية ورسالة المركز حققت غايتها الأهم هذا الموسم، من خلال منح جميع المشاركين، المهارات وثقافة الموروث الشعبي بمختلف مكوناته، إلى جانب جهود فريق العمل في إبرازه بالمجتمع وغرس هذا الإرث في الأجيال وضمان استدامته بين أبناء الدولة.
وقام الفنانان الإماراتيان حسين الجسمي وأحلام الشامسي بإحياء الحلقة الختامية، ضمن مشاركتهما الدائمة في بطولة فزاع لليولة، على مسرح الميدان في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©