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«أطفال» كلوب حطّموا «قوارير» تشيلسي «المليارية»!

«أطفال» كلوب حطّموا «قوارير» تشيلسي «المليارية»!
26 فبراير 2024 16:46

 
عمرو عبيد (القاهرة)


بين الإشادة «الكبيرة» بفريق ليفربول والسخرية «اللاذعة» من لاعبي تشيلسي، خرجت الصحف الإنجليزية في تغطيتها للمباراة النهائية بكأس الرابطة الإنجليزية، حيث عنونت صحيفة «ذا صن» غلافها بقولها «روضة أطفال كلوب»، وكتبت أن سعادة المدرب الألماني بدت «هائلة» بعد فوزه بهذا اللقب، رغم الكثير من غيابات النجوم التي عانى منها، واستطاع بمجموعة من العناصر الشابة الصغيرة أن يتفوق ويعود إلى منصات التتويج، وهو ما دعاه للقول إن تلك اللحظة ستبقى خالدة في مسيرته التدريبية المُمتدة عبر 20 عاماً، واصفاً اللقب بأنه «سبيشل ون»، حسب ما جاء في عنوان صحيفتي «ديلي ميل» و«ذا تايمز» فوق غلافيها.

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  • «أطفال» كلوب حطّموا «قوارير» تشيلسي «المليارية»!
    «أطفال» كلوب حطّموا «قوارير» تشيلسي «المليارية»!

 


وكانت «تيليجراف» أكثر قسوة وجرأة، سواء عبر غلافها، أو من خلال موقعها الإلكتروني، حيث عنونت صفحتها الأساسية بقولها «أطفال كلوب هزموا قوارير تشيلسي المليارية»، ووصف لاعبي «البلوز» بأنهم مجموعة من «الموظفين»، الذي تتجاوز قيمتهم التسويقية، ومبالغ شرائهم مليار جنيه إسترليني، من دون فائدة، خاصة أنهم لم ينجحوا في الاستفادة من غيابات «الريدز» العديدة التي اعتُبرت بمثابة «كارثة» وعقبة في وجه كلوب، الذي كتبت الصحيفة عنه أنه كلما زادت الانتقادات الموجهة إليه وإلى فريقه، تضاعفت قدراتهم بصورة غير عادية، كما وجهت سهام النقد نحو بوكيتينو وفريقه بقولها، إنه فريق غير قادر على هزيمة مجموعة من الأطفال الصغار.
وقالت «ميرور» إن صغار يورجن كلوب «مضغوا» الزُرق بسهولة، ومنحوا ليفربول مجداً جديداً مستحقاً، يجعل «أسطورة» المدرب الألماني مستمرة وخالدة في تاريخ «الريدز».

 


وتحت عنوان «فانتازي فوتبول»، خرج غلاف صحيفة «ستار سبورت» في إشارة إلى فان دايك صاحب هدف التتويج القاتل، وكذلك إلى تحول الأمر إلى «لُعبة» في يد صغار ليفربول، الذين قادهم فان دايك ببراعة إلى اللقب، وهو ما كتبته «مترو سبورت» بوضوح عبر غلافها قائلة «فان دايك بين الأطفال»، وأكدت «آي سبورت» على ذلك، بوضع صورة كبيرة للمدافع الهولندي مع عنوان «على حدود العظمة»، مشيرة إلى أن مستقبل «الريدز» يبدو مشرقاً مع تلك المجموعة الشابة، في حين سارت «الجارديان» في اتجاه معاكس بقولها إن «حفل رحيل» يورجن كلوب بدأ الآن، حيث تعتقد أن موسمه الأخير الحالي مع «الريدز» قد يكون مميزاً جداً، إذا سارت الأمور بهذه الطريقة الجيدة.

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