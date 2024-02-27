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الكويت.. «السوبر السابع»

الكويت.. «السوبر السابع»
27 فبراير 2024 09:19

 الكويت (أ ف ب) 

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توّج الكويت بلقب النسخة السادسة عشرة من الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على كاظمة 2-1 على استاد جابر الأحمد الدولي، منتزعاً أول ألقاب الموسم.
سجل للفائز الكونغولي أرسين زولا «36»، والمصري عمرو عبدالفتاح «57»، رداً على هدف التقدم من النيجيري بنجامين تيدي «34».
وفضّ الكويت الذي احتفظ بلقبه شراكته مع القادسية، وبات أكثر الأندية تحقيقاً للقب المسابقة «7 مرات»، فيما فشل كاظمة في دخول نادي المتوجين بها.
وأقيمت المسابقة التي انطلقت عام 2008 بنظام جديد هذا الموسم، حيث تغلب الكويت على القادسية بهدف في نصف النهائي، فيما اجتاز كاظمة عقبة العربي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي الآخر.
وكان الكويت الذي يحتل المركز الثاني في الدوري هذا الموسم تغلب على كاظمة السابع بنتيجتين كبيرتين 5-2 و 6-صفر.

الكويت
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