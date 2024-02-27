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تجارة مستدامة

تجارة مستدامة
28 فبراير 2024 00:01

زخم كبير في أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي، بهدف دعم وتعزيز التجارة الدولية، في ظل تحديات عديدة في مجالات الزراعة، والملكية الفكرية، وقضايا التنمية، والتجارة الإلكترونية، وسبل تسهيل الاستثمارات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، وتداعيات المناخ، حيث تتطرق أجندة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة للدعوة إلى تعزيز التجارة الخضراء والمستدامة، ومنها التكنولوجيا والتقنيات، والألواح الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
اجتماع أبوظبي شهد إعلان انضمام دولتين جديدتين إلى عضوية منظمة التجارة العالمية للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ليبعث رسالة مهمة لجميع دول العالم، بشأن أهمية الانضمام إلى هذه المنظمة، وبالأخص للدول النامية التي يمهد الطريق أمامها للاستفادة من مزايا فتح الأسواق، وتيسير التجارة، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، فضلاً عن تعزيز معايير الحوكمة والشفافية، ما يتيح إنشاء مشهد تجاري دولي أكثر عدالة وإنصافاً. 
موقع الإمارات على خريطة التجارة الدولية، كحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية، وبوابة تجارية للمنطقة، وشريك للعديد من دول الاقتصادات الكبرى، إلى جانب تجربتها في تحقيق أرقام نمو تجاري استثنائية، عزز أهمية هذا التجمع الدولي، كمنصة مشتركة للتعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري متعدد الأطراف، وأكثر كفاءة واستدامة وشمولاً، بهدف تحسين حياة الشعوب، وتحفيز التنمية الاقتصادية.

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منظمة التجارة العالمية
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المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
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