تكريم الإنجاز

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «وسام زايد»، تقديراً لدور سموهما المحوري في إنجاح مؤتمر «COP28»، كما كرَّم صاحب السمو رئيس الدولة، فريق المفاوضين والمنظمين ومكتب رئاسة المؤتمر الذي خرج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي، وجسد الحرص على تعزيز دور الدولة المحوري العالمي في مواجهة تغير المناخ.

«كوب 28» شكَّل قصة نجاح، وبشهادة عالمية، تمخضت عنها نتائج استثنائية في مجال حماية المناخ هي الأكثر طموحاً واحتواءً للجميع منذ اتفاق باريس، كما أثبتت فيها الإمارات قدرتها على تقريب وجهات النظر بين مواقف الأطراف، وتعزيز التكاتف العالمي في وجه هذا التحدي الإنساني، كما أبرزت إمكانات وخبرات الكفاءات والكوادر المواطنة في تنظيم الأحداث الكبرى من خلال العمل الجاد، وبذل الجهود، والحرص على مضاعفة المكتسبات الوطنية.

نجاح إماراتي كبير تحقق في تنظيم قمة «كوب 28» بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تابعت تفاصيله منذ اليوم الأول لإعلان فوز الدولة باستضافة المؤتمر، وكانت حصيلته «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أرسى معايير عالمية جديدة للعمل المناخي، وأبرز جهود دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي من أجل ترسيخ الاستدامة، وصون البيئة، ونشر التنمية، وحماية حق أجيال المستقبل في الموارد الطبيعية.