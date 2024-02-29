«الانضباط» تعلن عقوبة رونالدو

الرياض (د ب أ)



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.

وأشار الاتحاد السعودي في بيان رسمي إلى قبول شكوى الشباب ضد رونالدو، بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم «1-57» من لائحة لجنة الانضباط.

وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي. ويشمل قرار العقوبة أيضاً إلزام النجم البرتغالي بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

وأكد البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقاً للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان رونالدو احتفل بإشارة مشينة تجاه جماهير الشباب، بعد فوز النصر بنتيجة 3-2.