كلوب يشبه لاعبيه الشباب بنجم «الدارتس»



لندن (د ب أ)



ربط الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بين أداء لاعبي أكاديمية النادي، وبين نجم لعبة السهام المريشة «دارتس» لوك ليتلر الشهر الماضي، قبل أن يطالب بمنح اللاعبين الشباب مزيداً من الوقت، من أجل إثبات وجودهم.

وفاز ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3- صفر، وسط غياب عدد كبير من نجومه بسبب الإصابة، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين ليفربول بهذا الفوز للاعبيه الشباب، حيث سجل لويس كوماس الهدف الأول في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني، شارك جايدن دانس من على مقاعد البدلاء، ليسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و88، ليواصل الفريق مشواره في كأس الاتحاد، بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين مطلع الأسبوع الجاري.

وصعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد، الذي تأهل بدوره بفوز صعب على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف.

وتأهل البريطاني ليتلر إلى نهائي بطولة العالم للسهام المريشة في سن الـ16، وقارن كلوب بين لاعبيه الشباب وليتلر.

وقال كلوب «الأمر يبدو قليلاً أشبه بإحساس السهام المريشة الجديدة، الأمر جيد بالنسبة لليوم، غداً نترك الأولاد في الزاوية، كل شخص معنا ينبغي أن يحصل على وقته، سيحظون بوقت أطول مما نتوقع». وأضاف «الأمر برمته كان في غاية الأهمية، أمام ساوثهامبتون كنا سنعاني مشاكل على أي حال، لكن في حالتنا حاولنا أن نقدم كل ما لدينا من معلومات لهم، وكان علينا أن نضفي بعض التحسينات خلال المباراة».

وقال «أول 15 دقيقة كانت الأمور في غير نصابها، حاولنا الضغط لكن التوقيت كان بشعاً، واستغل ساوثهامبتون ذلك في مصلحته». وأضاف «نجحنا في إيجاد طريقنا في المباراة، والهدف الذي سجلناه جاء في لحظة مثالية، بدا وأن حالة الزخم اختلفت، ثم جاء الإنهاء الرائع من جانب لويس، وربما لا تنسى الجماهير ذلك حين يحين موعد سوق الانتقالات، لا تغلقوا الباب في وجه اللاعبين الشباب».