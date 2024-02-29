«إعمار» تطلق مشروعين في دبي باستثمارات 96 مليار درهم

دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، إطلاق مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم، وهما ذا هايتس كانتري كلوب في دبي، وغراند كلوب ريزورت، المجاور لمشروعها ذا أويسيس

يمتدّ المشروع الأول، ذا هايتس كانتري كلوب على مساحة 81 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم، ويمتدّ المشروع الثاني، جراند كلوب ريزورت، على مساحة 60 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم.

وتشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة الحافل في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتُبرز هذه المشاريع قدرة «إعمار» على إنشاء تجارب أسلوب حياة فاخرة بأعلى المعايير، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً، لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم، إن المشروع الأول، يَعِدُ بإعادة تعريف مفاهيم الفخامة الراقية، وقد تم تصميمه ليكون مكاناً مميزاً تتناغم فيه الراحة العصرية مع سحر الطبيعة، ليشكّل بيئة رائعة للراحة والاستجمام.

ونوهت بأن المشروع الثاني، «غراند كلوب ريزورت»، يتميّز بترف وفخامة لا مثيل لهما. ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.

وتعليقاً على هذين المشروعين البارزين، قال محمّد العبار: «تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث إنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة وبإطلاق«ذا هايتس كانتري كلوب» و«غراند كلوب ريزورت»، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة، فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي، بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة».

وتابع: «طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها، وهذان المشروعان يمثلان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية».

وتتبنّى «إعمار» في تطوير كلّ من «ذا هايتس كانتري كلوب»، و«غراند كلوب ريزورت»، تصاميم تتميّز بالوعي البيئي، متماشية مع التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل مساحات سكنية مستقبلية، وهاتان الوجهتان الحصريّتان لأسلوب الحياة ستجمعان بين الفخامة والخصوصية، والاستدامة، والابتكار في التصميم، لإرساء معايير جديدة ومتطوّرة للعقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.