الشميلي ينتقل إلى «ياسي» للدراجات



أبوظبي (الاتحاد)



انتقل سالم الشميلي دراج «ربدان» إلى «ياسي»، أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الهواة للدراجات الهوائية، وذلك بعد تألقه اللافت في مختلف السباقات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، حيث حقق المركز الأول لفئة الهواة في سباقات عجمان وخورفكان والعين وجبل جيس.

وأكد الشميلي «38 عاماً» أنه يطمح لمواصلة تألقه في سباقات الهواة مع «ياسي» لمؤسسه خالد الرميثي، بعد تجربتين ناجحتين مع «الشعفار جميرا» و«ربدان»، مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لسباق دورة ند الشبا الرياضية الذي يعد أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية المخصصة للهواة في الإمارات.

وسبق للشميلي أن ارتدى قميص المنتخب، ويحمل في سجله العديد من الإنجازات، على غرار لقب البطولة العربية 2004، و3 إنجازات في بطولة مجلس التعاون الخليجي، وألقاباً أخرى عدة على الصعيد المحلي، من بينها بطل الدولة للهواة، بطل سباق دورة ند الشبا للهواة، بطل سباق السلم للهواة، وبطل سباق ماي ووش.

ولعب الشميلي لـ5 أندية، خلال مسيرته الرياضية، التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً، بنادي رأس الخيمة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي والعربي والإمارات والنصر، إضافة إلى تجربة احترافية مع «سكاي دايف».