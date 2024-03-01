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4 فرق إلى نهائيات «تحدي الجهات» في «الألعاب الحكومية»

4 فرق إلى نهائيات «تحدي الجهات» في «الألعاب الحكومية»
1 مارس 2024 22:58

دبي (الاتحاد)

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شهدت فعاليات اليوم الثاني للنسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، تصفيات فئة تحدي الجهات الحكومية لفرق الرجال، خاضت خلالها الفرق المشاركة 7 تحديات مختلفة في أجواء حماسية.
وأظهرت الفرق المشاركة خلال منافسات اليوم الثاني من الألعاب الحكومية 2024 مستوى تنافسياً عالياً، حيث تميزت مشاركتها بالتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، وكشف المشاركون عن درجات عالية من العزيمة والإصرار لمواجهة تحديات شكلت اختباراً حقيقياً لقدرتهم على التركيز الذهني واللياقة البدنية لتخطي الحواجز.
وأسفرت منافسات اليوم الثاني من «الألعاب الحكومية»، عن تأهل أربعة فرق للمشاركة في الجولة النهائية لفئة تحدي الحكومات للرجال، حيث حل في المركز الأول فريق حكومة عجمان بـ 137.5 نقطة، يليه فريق جهاز أمن الدولة بدبي الذي جاء ثانياً برصيد 128.1 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق القيادة العامة لشرطة دبي بــ 124.6 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بحصوله على 124.5 نقطة.
وتشهد الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة إقبالاً جماهيرياً لافتاً، فيما يجسد حماس الجمهور وحرصهم على دعم الفرق المشاركة، وترافق الألعاب الحكومية مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور، بالإضافة إلى سحوبات يومية.

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