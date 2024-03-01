ندرة المياه، تحدٍ إنساني عالمي جديد، تتصدى له الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة التي تستشرف مثل هذه التحديات، وتبحث عن حلول مبكرة ومبتكرة واستباقية، للحيلولة دون تفاقمها وانعكاس تداعياتها على المجتمعات بشكل أعمق وأكثر تأثيراً، خاصة وأن قضية المياه وجودية، ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة البشر، ويمكن لندرتها التسبب بأزمات كبيرة، مثل انعدام الأمن الغذائي، والهجرات الجماعية القسرية، ونشوب النزاعات.

مبادرة إماراتية، من أجل العالم ومستقبل أجياله، أطلقها رجل الإنسانية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة ندرة المياه في العالم، وتعزيز التعاون والعمل مع مختلف الشركاء الدوليين لاستكشاف الحلول، والابتكارات الجديدة والمستدامة لهذا التحدي المتنامي الذي يُحدث تأثيراً مباشراً على الأفراد والمجتمعات حول العالم.

«مبادرة محمد بن زايد للماء»، تقوم بأولى خطواتها الكبيرة لعلاج هذا التحدي، بإعلان شراكة مع مؤسسة «إكس برايز» الأميركية، وتهدف إلى إطلاق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه»، والتي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، بهدف تحفيز المبتكرين حول العالم، على تقديم حلول فاعلة ومستدامة، وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها، ومن أجل مستقبل يضمن وفرة الماء للجميع.