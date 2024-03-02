«البركان» يعبر إلى «شاطئ الأمان»!

رضا سليم (دبي)



تخلص عجمان من أزمة «المركز 12»، في «دوري أدنوك للمحترفين» والذي طارد الفريق في أغلب جولات الدور الأول، وتحرك خطوة إلى الأمان، بعدما حصد 3 نقاط مهمة، دفعت به بعيداً عن «دوامة الهبوط»، وعمّق جراح «الصقور»، بالفوز 2-0 ضمن «الجولة 15»، ودفع به إلى المركز الأخير، وله «5 نقاط»، وهو الفوز الثامن لعجمان على الإمارات من أصل 16 مواجهة في «دوري المحترفين» بينما فاز «الصقور» في 4 مرات والتعادل في مثلها.

وباتت «النقطة 14» بداية تحول «البركان» نحو «منطقة الأمان» في الدوري، خاصة أن الفريق لديه «مؤجلة» من «الجولة 13» أمام بني ياس يوم الجمعة، وربما تضعه في ترتيب أفضل، في حال الفوز، خاصة أن «السماوي» يسبقه بفارق نقطتين فقط.

وتعد المرة الأولى التي يحافظ فيها عجمان على شباكه نظيفة من الأهداف، بعدما اهتزت في 13 مباراة سابقة، بما فيها اللقاءات التي رجحت كفته فيها، ما يؤكد أن المدرب بدأ في علاج ثغرات الدفاع، من خلال القائد الصربي ميلوش، إلا أن «البرتقالي» مازال يعاني عدد الأهداف التي دخلت مرماه، حيث يأتي في المركز الثالث ضمن «الدفاع الأضعف» برصيد 31 هدفاً، ويسبقه حتا «33 هدفاً»، والإمارات «37 هدفاً».

ونجح الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان في بلوغ المنشود، خاصة أنه تعامل مع المباراة على أنها تساوي 6 نقاط، والفوز بها يُبعد الفريق عن «دوامة الهبوط»، وهو سر الدفع بجميع «الأوراق الرابحة» لخطف الفوز المبكر، وجاء هدف هيكل الشيخاوي، بعد 11 دقيقة تأكيداً على طموح المدرب من المواجهة، كما أن السيطرة دانت للفريق، وبعد الهدف الثاني في الدقيقة 88 دفع إيسايلا بـ 4 لاعبين، من أجل تجديد الدماء، وتنشيطه في الدقائق الأخيرة.

من ناحية أخرى، فشل فريق الإمارات في إيقاف سلسلة «الهزائم المتتالية»، رغم التغيير الفني، ودعم الصفوف بلاعبين جدد، أمثال نزار الرشدان وضياء سبع، ومع ذلك فإن الأزمة قائمة، ونزيف النقاط مستمر، ولم يحقق الفريق إلا فوزاً واحداً وتعادلين، وخسر 11 مباراة، وهو ما يزيد من صعوبة الاستمرار في «المحترفين»، رغم تصريحات المدرب زينجا بأن الأمر لم ينته، والفرصة لا تزال داخل الملعب.