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سلتيكس.. «أوّل عاشرة»!

سلتيكس.. «أوّل عاشرة»!
2 مارس 2024 14:17

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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واصل بوسطن سلتيكس سلسلة انتصاراته، وحقق الفوز العاشر توالياً، على ضيفه دالاس مافريكس 138-110، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بقيادة جايسون تايتوم الذي سجّل 32 نقطة.
وهذا الفوز السابع والأربعون لسلتيكس متصدر المنطقة الشرقية الذي بات أوّل فريق يُحقق عشر انتصارات متتالية هذا الموسم، فيما خسر مافريكس للمرة السادسة والعشرين في المركز الثامن ضمن الغربية.
ولم تنجح «تريبل دابل» السلوفيني لوكا دونتشيتش، في تجنيب فريقه الخسارة، بعد تسجيله 37 نقطة، 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.
ولم تكن انطلاقة تايتوم الذي التقط ثماني متابعات قوية، إذ لم يُسجّل في رمياته الأربع في الربع الأول، لكن اللاعب الذي شارك في مباراة «أول ستار» (كل النجوم) سجّل 16 نقطة في الربع الثالث حين سيطر سلتيكس على المباراة.
وساعد جايلن براون زميله بتسجيله 25 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، كما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينجيس 24 نقطة و6 متابعات، علماً أن سبعة من لاعبي أصحاب الأرض سجّلوا 10 نقاطٍ أو أكثر، وقال تايتوم «ببساطة، نملك فريقاً جيداً للغاية، وكل ليلة ستكون مختلفة قليلاً عن سابقتها، طالما أننا نستمر في الفوز، فإن كل شيء سينجح».
وحقق جولدن ستايت ووريرز فوزاً صعباً على مضيفه تورونتو رابتورز 120-105، في طريقه إلى انتصاره الثامن توالياً خارج أرضه، وسجّل الموزّع المخضرم ستيفن كوري 25 نقطة، والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينجا 24.
وهذا الفوز الثاني والثلاثون لووريرز في المركز التاسع ضمن الغربية، فيما تلقى رابتورز خسارته الثامنة والثلاثين في المركز الثاني عشر ضمن الشرقية.
وقلب الضيوف الطاولة، بعد تأخّرهم بثلاث نقاط عقب انتهاء الشوط الأوّل، إذ سجّل كلاي تومسون العائد إلى التشكيلة الأساسية 14 نقطة، جميعها في الشوط الثاني.
وعلّق ستيف كير مدرب ووريرز بعد المباراة «فوزٌ مذهل»، و«الليلة الماضية كانت قاسية، هذه واحدة من أسوأ ظروف السفر التي واجهتها في الدوري»، وذلك بعدما تأخّرت طائرة الفريق لـ6 ساعات في المطار، بعد العودة من الفوز على نيويورك نيكس 110-99.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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