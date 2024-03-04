الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)



حصد منتخب الصين للسيدات 3 ميداليات «ذهبيتين وبرونزية»، في اليوم الرابع، لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، قبل إسدال الستار على «النسخة 13»، التي تصل إلى المحطة الأخيرة يوم الأربعاء.

وفي مسابقة فوق 86 كجم لأفضل رفعة، نالت الصين المركزين الأول والثالث، حينما حلقت في في زنج ب «الذهبية»، ومواطنتها زيومي دنج ب «البرونزية»، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الأوكرانية نتاليا أولينك.

وفازت البرازيلية تايانا مديروس بذهبية وزن 86 كجم لأفضل رفعة، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبريطانية لويز سقدن، فيما حل هيو لن «الصين تايبه» ثالثة.

وفي أفضل رفعة وزن 73 كجم، حلت الصينية لي لياو في الصدارة، ومن بعدها التركية سيبل كام، الأوزبكية روزا كوديفا.

من ناحية أخرى، دشنت الأدوار التأهيلية والإقصائية الأولى النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة، وشهدت منافسات اليوم الأول التنافس في فئات القوس المحدب والقوس «دبليو ون» رجال، والقوس المحدب والقوس المركب «سيدات».

وأكد عيسى مخشب، رئيس قطاع العلاقات العامة والخدمات المساندة والمتطوعين، أن الدعم الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة، يدل على الاهتمام بكل شرائح المجتمع، مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج.

ووصف مخشب بطولات فزاع بالمتطورة، وهو الهدف الذي رسمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قبل 15 عاماً، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: نقطف حالياً ثمار تطور «فزاع» على صعيد الإداريين واللاعبين والحكام والمصنفين والمتطوعين وغيرهم، ونحن نحتفل ب 15 عاماً من انطلاق «الحدث العالمي» المهم، بعد أن احتلت بطولات فزاع مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

وأشار مخشب إلى أن حرص الأبطال النخبة على المشاركة في بطولات فزاع، لم يأت من فراغ، ويعكس قيمتها، خاصة أنها محطة تأهيلية مهمة لهم إلى دورات الألعاب البارالمبية، خاصة الحدث البارالمبي المرتقب «بارالمبية باريس 2024».