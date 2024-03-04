برانكو يحتفظ بلقب «فزاع للغوص الحر»



دبي (الاتحاد)



احتفظ الصربي برانكو بيتروفيتش بالاحتفاظ بلقبه لفئة المحترفين، للعام الثالث على التوالي، النسخة الـ 17 لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت فعالياتها في «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة 60 من نخبة الغواصين من 17 دولة، وحبس برانكو أنفاسه تحت الماء لمدة 9:17 دقيقة، وتبعه الروسي أليكساندر ماكسيموف بزمن 8:20 دقيقة، والكرواتي جوران كولاك بزمن 8:18 دقيقة.

وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، تمكن العُماني إبراهيم السليطني من الاحتفاظ بلقبه للسنة الثانية على التوالي بزمن 7:19 دقيقة، وتبعه مواطنه خميس العريمي بزمن 6:16 دقيقة، والكويتي حسن الشراح بزمن 6:08 دقيقة.

وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حققت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، بعد فوز سعيد محمد العسكر بالمركز الأول بزمن 3:32 دقيقة، وجاء ثانياً يوسف السويدي بزمن 2.47 دقيقة، ثم سعود حسين العسكر بزمن 2:29 دقيقة.

وفي ختام المنافسات، قام راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

وأشار الخاصوني إلى أن تطبيق أعلى معايير السلامة للغواصين المشاركين، يعتبر أولوية بالنسبة للمسؤولين عن البطولة، وأن حجم المشاركة وتنوعها، من حيث عدد الجنسيات، هو مؤشر حقيقي على نجاحها، حيث تتطلع إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتواصل العمل بأن تمضي البطولة قدماً في تقديم مستويات وأرقام قياسية في النسخ المقبلة، بعدما شهدنا واحدة من أقوى منافسات هذا العام، بالنظر للتقارب الكبير بالتوقيت الزمني لأصحاب المراكز الأولى.

وعبّر سعيد محمد العسكر عن سعادته بحصد لقب بطولة فزاع للغوص الحر، في فئة الناشئين، وقال: بعد الكثير من الجهد والتدريبات المكثفة، تمكنت من رفع علم بلدي على منصة التتويج، بوجود منافسة كبيرة من دول مختلفة، ولكن الإصرار والرغبة على تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القوية، ساعدني في الحصول على المركز الأول.

وأشاد الصربي برانكو بيتروفيتش بالمستوى الاحترافي العالي الذي قدّمته بطولة فزاع للغوص الحر، من حيث التنظيم باستخدامها أحدث وسائل التكنولوجيا، بتوفير الساعات الذكية للمشتركين في طريقة احتساب الوقت الزمني لكل متسابق، وتوفير أعلى وسائل الأمن والسلامة للمشاركين أسهم بشكل كبير في ظهور البطولة بهذا الشكل الرائع، الأمر الذي يضعها على رأس بطولات الغوص في العالم.