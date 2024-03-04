الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برانكو يحتفظ بلقب «فزاع للغوص الحر»

برانكو يحتفظ بلقب «فزاع للغوص الحر»
4 مارس 2024 17:24

 
دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وأمير الكويت: دعم العمل الخليجي المشترك
أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة


احتفظ الصربي برانكو بيتروفيتش بالاحتفاظ بلقبه لفئة المحترفين، للعام الثالث على التوالي، النسخة الـ 17 لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت فعالياتها في «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة 60 من نخبة الغواصين من 17 دولة، وحبس برانكو أنفاسه تحت الماء لمدة 9:17 دقيقة، وتبعه الروسي أليكساندر ماكسيموف بزمن 8:20 دقيقة، والكرواتي جوران كولاك بزمن 8:18 دقيقة.
وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، تمكن العُماني إبراهيم السليطني من الاحتفاظ بلقبه للسنة الثانية على التوالي بزمن 7:19 دقيقة، وتبعه مواطنه خميس العريمي بزمن 6:16 دقيقة، والكويتي حسن الشراح بزمن 6:08 دقيقة.
وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حققت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، بعد فوز سعيد محمد العسكر بالمركز الأول بزمن 3:32 دقيقة، وجاء ثانياً يوسف السويدي بزمن 2.47 دقيقة، ثم سعود حسين العسكر بزمن 2:29 دقيقة.
وفي ختام المنافسات، قام راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.
وأشار الخاصوني إلى أن تطبيق أعلى معايير السلامة للغواصين المشاركين، يعتبر أولوية بالنسبة للمسؤولين عن البطولة، وأن حجم المشاركة وتنوعها، من حيث عدد الجنسيات، هو مؤشر حقيقي على نجاحها، حيث تتطلع إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتواصل العمل بأن تمضي البطولة قدماً في تقديم مستويات وأرقام قياسية في النسخ المقبلة، بعدما شهدنا واحدة من أقوى منافسات هذا العام، بالنظر للتقارب الكبير بالتوقيت الزمني لأصحاب المراكز الأولى.
وعبّر سعيد محمد العسكر عن سعادته بحصد لقب بطولة فزاع للغوص الحر، في فئة الناشئين، وقال: بعد الكثير من الجهد والتدريبات المكثفة، تمكنت من رفع علم بلدي على منصة التتويج، بوجود منافسة كبيرة من دول مختلفة، ولكن الإصرار والرغبة على تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القوية، ساعدني في الحصول على المركز الأول.
وأشاد الصربي برانكو بيتروفيتش بالمستوى الاحترافي العالي الذي قدّمته بطولة فزاع للغوص الحر، من حيث التنظيم باستخدامها أحدث وسائل التكنولوجيا، بتوفير الساعات الذكية للمشتركين في طريقة احتساب الوقت الزمني لكل متسابق، وتوفير أعلى وسائل الأمن والسلامة للمشاركين أسهم بشكل كبير في ظهور البطولة بهذا الشكل الرائع، الأمر الذي يضعها على رأس بطولات الغوص في العالم.

الإمارات
دبي
الغوص
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©