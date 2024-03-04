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الرياضة

محاكمة مسؤولين في الاتحاد الألماني بتهمة الاحتيال

محاكمة مسؤولين في الاتحاد الألماني بتهمة الاحتيال
4 مارس 2024 20:45

فرانكفورت (أ ف ب)

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بدأت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمام محكمة في فرانكفورت، بعد اتهامهم بالاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حق استضافة كأس العالم 2006.
ويُتّهم الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسفانتسيجر (2006-2012) وفولفجانج نيرسباخ (2012-2015)، كما الأمين العام السابق هورست رودولف شميدت (2001-2006 ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013) بالاحتيال الضريبي، إذ كانوا جميعهم أعضاء ضمن اللجنة المنظّمة لكأس العالم التي استضافتها بلادهم.
وتتّهم النيابة العامة الرجال الثلاثة بـ«الاحتيال أو المساعدة على الاحتيال» على ضرائب مختلفة «لمصلحة الاتحاد الألماني لكرة القدم»، ويُقدّر مجموع الضرائب التي لم تُدفع في عام 2006 أكثر من 14.8 مليون دولار.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن لجنة مسؤولة عن التنظيم، حصلت عام 2005 على نحو 7.2 مليون دولار، وكان من المفترض أن يُصرف المبلغ لتغطية نفقات أمسية احتفالية لكأس العالم 2006، حسب الاتحاد المحلي للعبة، لكن هذا الحفل لم يُقَم، بل استخدم المبلغ المخصص له لأهداف أخرى، ما يعني أنه لم يكن من المفترض اعتبار أن المبلغ مُعفى من الضرائب.
ويزعم الادعاء أن المبلغ خُصّص لسداد قرض أخذه الراحل الأسطورة فرانز بكنباور الذي كان رئيس لجنة ملف ألمانيا لاستضافة المونديال وتوفيَ في فبراير الماضي، من الراحل روبرت لويس-دريفوس الرئيس السابق لشركة «أديداس».
وقالت النيابة «إن المتهمين الثلاثة كانوا على علم ووعي بالإقرارات الضريبية غير الصحيحة».
وأمرت محكمة عُليا بإعادة فتح القضية التي تعود إلى تاريخٍ قديم، وسبق أن أسقطتها محكمة فرانكفورت الإقليمية مرتين، حيث طعن المدّعون بالقرارين.
وتشير الادعاءات إلى أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أنشأت خلال تلك الحقبة «صندوقاً أسود» لشراء أصوات، لضمان حصول ألمانيا على شرف استضافة العرس الكروي.
وسبق أن اتُّهم السويسري أورس لينزي، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، بالمساعدة على التهرّب الضريبي، لكن الادعاءات ضده أُسقطت مقابل دفع غرامة، وسيُستدعى من قبل النيابة شاهداً.
وانتقد محامو نيرسباخ وتسفانتسيجر إعادة فتح القضية، وطلب أحدهم إسقاط الدعاوى، مشيراً إلى أن الإجراءات في سويسرا قد توقّفت عام 2021 بفعل مرور الزمن.

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