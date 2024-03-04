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بايدن يحذّر من عدم قبول ترامب الهزيمة في انتخابات 2024

الرئيس الأميركي جو بايدن
4 مارس 2024 23:36

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه ومنافسه المرجح في انتخابات 2024 دونالد ترامب، لن يقرّ بهزيمته في عملية الاقتراع في حال انتهت لصالح الرئيس الديمقراطي.
ونقلت مجلة «ذا نيويوركر» عن بايدن قوله، أثناء حوار أجري في يناير الماضي «أعتقد أنه (ترامب) سيقدم على أي شي ليحاول الفوز. إذا فزت، أعتقد أنه سيحتج».
ويحظى الرئيس السابق ترامب (77 عاما) بأفضلية صريحة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات نوفمبر 2024. وهو يسعى للعودة إلى البيت الأبيض الذي غادره بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن.
واحتج ترامب في حينه على النتيجة، معتبرا أن بايدن لم يحقق الفوز.
يواجه الرئيس السابق تهما اتحادية جنائية تتعلق بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات قبل أربعة أعوام، وبدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
في الحوار مع «ذا نيويوركر»، دافع بايدن (81 عاما) عن قراره الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وقال «إذا اعتقدت بأنك في الموقع الأفضل لإلحاق الهزيمة بشخص سيغيّر طبيعة الولايات المتحدة في حال فوزه، ماذا كنت لتفعل؟».
ويركز بايدن، في الآونة الأخيرة، على مهاجمة ترامب والتحذير من خطره على الديموقراطية الأميركية، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدّم الرئيس السابق.
ورغم ذلك، أعرب بايدن عن ثقته بأدائه الانتخابي، لافتا إلى أن وسائل الإعلام منحت ترامب الأفضلية خصوصا في الانتخابات الرئاسية 2020 والانتخابات النصفية 2022، لكن النتائج صبّت لصالحه وصالح الديمقراطيين.
وأضاف بثقة «أنا الوحيد الذي ألحق به الهزيمة. وسألحق به الهزيمة مجددا».

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المصدر: وكالات
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جو بايدن
دونالد ترامب
هزيمة
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