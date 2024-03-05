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الرياضة

الصين تعزف «لحن الصدارة» في «دولية فزاع»

الصين تعزف «لحن الصدارة» في «دولية فزاع»
5 مارس 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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واصل منتخب الصين تألقه، في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، بعدما رفع حصاد الصدارة إلى 13 ميدالية، في «فئة أفضل رفعة»، «9 ذهبيات، وفضية، و3 برونزيات»، ليكرر «مشهد القمة» في «فئة المجموع» بـ 10 ميداليات «5 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات».
وحل منتخب إيران وصيفاً في فئة «أفضل رفعة» برصيد 5 ميداليات، «3 ذهبيات وفضيتان»، والبرازيل «ذهبية و3 فضيات وبرونزية»، وتركيا «ذهبية وفضيتان»، والعراق «ذهبية وفضية وبرونزية»، 
جاء منتخب أوزبكستان وصيفاً في «فئة المجموع»، وله 3 ذهبيات و3 برونزيات، وإيران «ذهبيتان وبرونزيتان»، وأوكرانيا «ذهبية وفضيتان»، والعراق «ذهبية وفضية وبرونزيتان».
وعلى صعيد مسابقات اليوم الخامس، فاز الصيني بان يان بذهبية أفضل رفعة وزن 88 كجم، وتبعه الإيراني روستامي، والأوزبكي خسنيدين أوسانوف، وجاء محمد خميس سادساً.
وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 107 كجم، احتل الإيراني أليكبار غربستاني المركز الأول، وتبعه أنخبيار من منغوليا، والأوزبكي خاليموف.
وفي أفضل رفعة وزن 97 كجم، ذهبت الميدالية الذهبية إلى الصيني جيكسيونج بي، وتبعه الإيراني سيد حمد، والأوزبكي أميرزاكوف.
من ناحية أخرى، تواصلت بنجاح مسابقات النسخة الثامنة لبطولة فزاع للقوس والسهم، حيث شهد اليوم الثاني لتأهيل القوس المركب «رجال» و«دبليو ون» سيدات، إضافة إلى الفرق القوس المحدب والمركب «رجال وسيدات مختلط»، ويتسابق المشاركون من أجل الصعود إلى الأدوار المتقدمة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

الإمارات
دبي
أصحاب الهمم
بطولة فزاع الدولية
رفعات القوة
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