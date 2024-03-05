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اقتصاد

انخفاض أرباح مجموعة «شايفلر» الألمانية للتكنولوجيا في 2023

انخفاض أرباح مجموعة «شايفلر» الألمانية للتكنولوجيا في 2023
5 مارس 2024 14:05

برلين (د ب أ) 

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 انخفضت أرباح مجموعة شايفلر الألمانية التي تنتج قطع غيار السيارات والمكونات الصناعية، خلال عام 2023 بأكمله مقارنة بالعام الماضي، حسبما أعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء. 
وأعلنت شايفلر أن صافي الدخل لعام 2023 المنسوب لمساهمي الشركة الأم بلغ 310 ملايين يورو (336 مليون دولار)، بانخفاض عن 557 مليون يورو في العام الماضي. 
ويعكس الانخفاض في الأساس البنود الخاصة التي تعزى بشكل رئيس إلى استحواذها المقترح على شركة «فيتيسكو تكنولوجيز جروب إيه جي» لتقنيات القيادة. 
وبلغ صافي الدخل المعدل 623 مليون يورو، مقارنة بالعام السابق البالغ 610 ملايين يورو.
 وبلغت الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب 834 مليون يورو، بانخفاض عن 974 مليون يورو العام الماضي. وبلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب1.19 مليار يورو، مقارنة بـ1.05 مليار يورو قبل عام. 

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