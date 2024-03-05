11 فعالية في دورة حكومة عجمان الرياضية



رضا سليم (عجمان)



كشفت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، تفاصيل النسخة الرابعة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتضم 11 برنامجاً متنوعاً من البرامج والبطولات التنافسية والترفيهية لكافة فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وتضم الدورة بطولة كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، والرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة كرة السلة، والألعاب الشعبية، وسباق الجري، ألعاب التحدي، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بفندق سراي عجمان، بحضور أعضاء اللجنة العليا والرعاة والجهات المساهمة، وأجريت القرعة بين الفرق المشاركة في الدورة.

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا: «نجاح الدورة خلال السنوات الماضية، والتي أصبحت رقماً بارزاً في أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونوجه الشكر إلى سموه على توجيهاته ودعمه اللامحدود للدورة.

وجه الشكر الى دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الجهة المنظمة للحدث والمشرفة على مختلف فعاليات الدورة، وعلى جهودها التنظيمية التي أسهمت في إنجاح البطولة خلال الأعوام الماضية، وشركاء النجاح «الجهات الراعية للبطولة»، وجميع المشاركين في الدورة من موظفين ورياضيين.

وقال الرئيسي إن النسخة الرابعة تشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج، بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، تلبية لكل الاهتمامات، حيث تضم 11 فعالية، بواقع 9 بطولات تنافسية، إلى جانب برنامج رياضي للسيدات وآخر للعمل الإنساني، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان».

وأضاف: «نؤكد جاهزيتنا التامة لاستضافة الدورة في نسختها الجديدة، وحرصنا الكبير على تهيئة كافة السبل لتعزيز النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية، وترسيخ دعائم البطولة، وهي أهم الأحداث الرياضية في الدولة خلال الشهر الفضيل.

وأكدت صفية المحرزي مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، اهتمام وحرص الدائرة تنظيم الدورة تنفيذاً لرؤية حكومتنا وقيادتنا المشجعة لممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومية لدى جميع الفئات وقطاعات المجتمع، وتعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان، والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة، كما يأتي التنظيم في إطار اهتمام وحرص الدائرة على تقديم المبادرات المجتمعية لموظفي حكومة عجمان، وتعزيز روح التنافس الرياضي، وشحذ الهمم في رحاب شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان، إضافة ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات، ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان.

من جانبه، أكد خليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة «الراسخون العقارية» الراعي الماسي للدورة على اهتمام وحرص الشركة المساهمة في إنجاح الدورة الرياضية في نسختها الرابعة خلال الشهر الكريم، وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، وعلى دعمهم المشاركات المجتمعية.