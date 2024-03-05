ليفركوزن يرفض رحيل ألونسو إلى ليفربول والبايرن



برلين (د ب أ)



تكهن راينر كالموند، المسؤول الإداري السابق بنادي باير ليفركوزن لسنوات طويلة، بأن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي للفريق، لن ينتقل إلى ليفربول أو بايرن ميونيخ، بل سيقود ريال مدريد الإسباني يوما ماً.

وسبق أن ارتدى ألونسو «42 عاماً» قمصان الأندية الثلاثة، بينما يحتاج بايرن ميونيخ وليفربول مدرباً جديداً في الصيف المقبل بعد إعلان توماس توخيل ويورجن كلوب رحيلهما بنهاية الموسم الجاري.

وجدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد تعاقده حتى «صيف 2026»، ليتزامن مع نهاية تعاقد ألونسو مع النادي الألماني.

ولم يخسر ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في 34 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، ويلعب في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، كما يتصدر جدول الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وكشفت قناة «سكاي» عن وجود مفاوضات مبدئية بين تشابي ألونسو وإدارة بايرن ميونيخ. لكن كالموند الذي شغل مناصب إدارية عديدة في باير ليفركوزن، خلال الفترة بين عامي 1976 و2004، حتى وصل لمنصب المدير الإداري، قال لصحيفة «فولفسبورج آلجماينه» إنه لا يتوقع انتقال المدرب الإسباني إلى ميونيخ أو «قلعة أنفيلد» معقل ليفربول. وأضاف: «لا أعتقد أن ألونسو سيذهب إلى ميونيخ، ولن يخلف يورجن كلوب في ليفربول، لأنه من الصعب أن يأخذ مكان كلوب الذي يعتبر معشوقاً لجماهير «الريدز»، ومن شبه المستحيل الحصول على إرثه».

وقال «أتوقع أن يبقى ألونسو مع باير ليفركوزن عاماً على الأقل أو عامين، ليتولى مسؤولية ريال مدريد، خلفاً لكارلو أنشيلوتي، وفاز ألونسو ببطولتي أوروبا والعالم مع منتخب إسبانيا، وبدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وبالتالي فإن انتقاله إلى مدريد في عام 2026 تبدو خطوة منطقية».