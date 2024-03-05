الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن يرفض رحيل ألونسو إلى ليفربول والبايرن

ليفركوزن يرفض رحيل ألونسو إلى ليفربول والبايرن
5 مارس 2024 21:35

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«رابطة الليجا» توقف بيلينجهام
أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات و9 أشهر!


تكهن راينر كالموند، المسؤول الإداري السابق بنادي باير ليفركوزن لسنوات طويلة، بأن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي للفريق، لن ينتقل إلى ليفربول أو بايرن ميونيخ، بل سيقود ريال مدريد الإسباني يوما ماً.
وسبق أن ارتدى ألونسو «42 عاماً» قمصان الأندية الثلاثة، بينما يحتاج بايرن ميونيخ وليفربول مدرباً جديداً في الصيف المقبل بعد إعلان توماس توخيل ويورجن كلوب رحيلهما بنهاية الموسم الجاري.
وجدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد تعاقده حتى «صيف 2026»، ليتزامن مع نهاية تعاقد ألونسو مع النادي الألماني.
ولم يخسر ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في 34 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، ويلعب في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، كما يتصدر جدول الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.
وكشفت قناة «سكاي» عن وجود مفاوضات مبدئية بين تشابي ألونسو وإدارة بايرن ميونيخ. لكن كالموند الذي شغل مناصب إدارية عديدة في باير ليفركوزن، خلال الفترة بين عامي 1976 و2004، حتى وصل لمنصب المدير الإداري، قال لصحيفة «فولفسبورج آلجماينه» إنه لا يتوقع انتقال المدرب الإسباني إلى ميونيخ أو «قلعة أنفيلد» معقل ليفربول. وأضاف: «لا أعتقد أن ألونسو سيذهب إلى ميونيخ، ولن يخلف يورجن كلوب في ليفربول، لأنه من الصعب أن يأخذ مكان كلوب الذي يعتبر معشوقاً لجماهير «الريدز»، ومن شبه المستحيل الحصول على إرثه».
وقال «أتوقع أن يبقى ألونسو مع باير ليفركوزن عاماً على الأقل أو عامين، ليتولى مسؤولية ريال مدريد، خلفاً لكارلو أنشيلوتي، وفاز ألونسو ببطولتي أوروبا والعالم مع منتخب إسبانيا، وبدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وبالتالي فإن انتقاله إلى مدريد في عام 2026 تبدو خطوة منطقية».

بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
ليفربول
ريال مدريد
يورجين كلوب
توماس توخيل
كارلو أنشيلوتي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
اليوم 20:15
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©