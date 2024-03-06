الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تعاون وشراكات

تعاون وشراكات
7 مارس 2024 00:15

بناء الشراكات، وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع، نهج إماراتي ثابت وأصيل نابع من رؤية القيادة الرشيدة، ومستند إلى مبادئ الاتحاد، ومستمد من قيم تاريخية، وترسخه دبلوماسية الدولة النشطة منذ التأسيس، عبر توطيد روابط التعاون وتوثيقها، وتعزيز التكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، ما جعل من علاقات الإمارات وسياستها الخارجية أنموذجاً يحتذى به بين الشعوب والأمم.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة معينين لدى الدولة، يجدد التأكيد على هذا النهج، وحرص الإمارات على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم، والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل، والتعاون، والمصالح المشتركة، بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار.
الإمارات مستمرة في تعزيز التعاون والتوسع في بناء الشراكات، ودعم كل المبادرات الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية، إلى جانب تمهيد الطريق أمام استكشاف حلول تحمي رفاه وازدهار الأجيال الحالية والمقبلة، وبما يدعم نشر رسالة الدولة ومبادئها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح، والسعي، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء والمجتمع الدولي بأكمله، لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

أخبار ذات صلة
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
الإمارات
محمد بن زايد
أوراق اعتماد سفراء
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
علوم الدار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
اليوم 11:14
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©