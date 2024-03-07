«دعم أسري» في «ضجة الفورمولا»!

لندن (د ب أ)



تضامن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول مع والده جوس الذي أثار ضجة بتحذيره أن الفريق مهدد بالتفكك، حال استمرار المدير كريستيان هورنر في منصبه.

وسئل فيرستابن على هامش مشاركته في سباق جائزة السعودية الكبرى لسباقات سيارات «فورمولا-1»، عما إذا كان والده نادماً على تصريحاته، التي تثير الشكوك حول مستقبل هورنر، وأيضاً السائق الهولندي.

وأجاب فيرستابن في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: لم أطلب منه الحديث في الأمر، ولكن والدي صريح جداً وليس كاذباً، هذا أمر مؤكد، أنا وأبي قريبان من بعضنا البعض، ونتواصل يومياً.

وأضاف: لا أرى نفسي في عالم «الفورمولا-1 من دون والدي ومدير أعمالي.

وكان هورنر قال عقب فوز ريد بول بجائزة البحرين الكبرى، إنه واثق في البقاء بمنصبه لنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء التحقيقات معه بشأن اتهامه بالإساءة لإحدى زميلاته، والتي أنكرها تماماً.

وتم تبرئة ساحة هورنر من التهمة المنسوبة إليه عقب تحقيق داخلي في الفريق، كما رد مسؤولو فريق ريد بول على تصريحات جوس، بالقول إن الفريق متماسك، وتحدث ماكس فيرستابن أيضاً عن التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن الفريق، حال استمرار هورنر في منصبه، قائلاً: لقد قرأت العديد من القصص الغريبة في الفترة الأخيرة.

واستدرك السائق الهولندي: لكن من جانبي، لا يهم من يتواجد في الفريق، بل توفير بيئة هادئة تجعل الجميع سعداء في العمل.

ويمتد تعاقد فيرستابن مع ريد بول حتى عام 2028، لكن ترك الباب مفتوحاً أمام انتقاله إلى مرسيدس، الذي ينتقل سائقه البريطاني لويس هاميلتون إلى فيراري في العام المقبل. وأوضح فيرستابن: لم يتخيل أحد أن ينتقل هاميلتون إلى فيراري، فلا يمكن التنبؤ بما يحدث في الحياة أو ما يحدث لك أو ما يحدث من حولك أو ما قد يؤثر عليك، لذا لا يمكن تأكيد شيء بنسبة 100%، هذه هي فلسفتي في التعامل مع الحياة.

وأختتم سائق ريد بول تصريحاته بالقول: لكنني أشعر براحة كبيرة وسعيد للغاية بالتواجد مع فريقي، وأقدم أداءً جيداً، لذا ليس هناك سبب للرحيل.