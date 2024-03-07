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الرياضة

300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»

300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
7 مارس 2024 10:41

 
القاهرة (الاتحاد)

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تستضيف القاهرة، الخميس، فعاليات مهرجان إكسبو العين أيه سي أم جي للشطرنج، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ويشهد مشاركة 300 لاعب ولاعبة، منهم
علي حمدان الشريفي، وحمد آل علي، ووافية درويش المعمري، ووديمة الكلباني الذين يمثلون شطرنج العين.
وأبرم النادي اتفاقية رعاية الحدث، مع شركة نيشن وايد ميدل إيست العقارية، في حضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وتمثل النادي في التوقيع هشام الطاهر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للنادي، وأمين القدسي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة الراعية.
وأكد رئيس النادي أن الرعاية تأتي في إطار العلاقات الإماراتية المصرية الوطيدة الراسخة على الصعد كافة، ومنها الجانب الرياضي، مبدياً سعادته بالنجاح الكبير للمهرجان السابق الذي تم تنظيمه في نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.
من جانبه، أشار هشام الطاهر إلى أن الحدث يأتي في إطار مبادرة جلوبال موف العالمية، ويشكر الشركة الراعية وأكاديمية عدلي للشطرنج على دورها في التنظيم والتشغيل الفني للمهرجان، مؤكداً مواصلة النادي مشواره إلى الريادة والتميز، واستحداث المبادرات غير المتوقعة.
وقال أمين القدسي إن رعاية المهرجان فرصة ذهبية للمشاركة في المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها المؤسسات والشركات التجارية، للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وتنميته في الجوانب كافة.

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نادي العين للثقافة والشطرنج
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