الإماراتية.. إنجاز وريادة

المرأة الإماراتية تسجل كل يوم إنجازاً ضمن مسيرة النهضة الوطنية، وتواصل ريادتها في مختلف المجالات إقليمياً وعالمياً، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالمرأة شريكاً في التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تقدم الإمكانات كافة للمرأة لتواصل عطاءها وتفوقها ودورها الأساسي في المجتمع.

في اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، تحتفي الإمارات بما حققته في مجال تمكين المرأة، وما قدمته من تشريعات واستراتيجيات ومبادرات لتهيئة أفضل بيئة لها لإثبات كفاءتها، وتعزيز حضورها في المواقع المهمّة، والمساهمة في صنع القرار، في ظل سعي الدولة إلى رفع سقف الطموحات في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية من أجل مستقبل مزدهر وآمن وأكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

اهتمام الإمارات بالمرأة لم يقتصر على الإطار الوطني، بل تعداه لإطلاق مبادرات إقليمية وعالمية شملت شرائح واسعة من النساء في مجتمعات مختلفة، من خلال توجيه المساعدات التنموية وخدمتها لتقدم المرأة وتطورها، إلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة في المحافل الدولية والأممية، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة كمسهم في تقدم الوطن والحفاظ على مكتسباته، وأساسٍ في ازدهار المجتمعات وتقدمها.