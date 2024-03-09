الأهلي.. كأس «السعادة 39»



القاهرة (أ ف ب)



تُوج الأهلي بطلاً لكأس مصر في كرة القدم، في نسختها الـ 91 للمرة الثانية توالياً والتاسعة والثلاثين في تاريخه، بفوز دراماتيكي، في الوقت القاتل، على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-0، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في المباراة النهائية.

سجل هدفي فوز الأهلي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، في الظهور الأول بالقميص الأحمر «85»، والبديل محمد مجدي «أفشه» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وجاء الشوط الأول متوسط فنياً، غلب عليه الحذر الدفاعي، وانحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب مع أفضلية هجومية للزمالك الأكثر سيطرة واستحواذاً.

وكانت البداية عبر ضغط هجومي للأهلي، وتسديدة من عمرو السولية علت عارضة محمد عواد، ورد أحمد سيد «زيزو» بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء أبعدها مصطفى شوبير الى ركنية.

عاب لاعبو الأهلي البطء الشديد في نقل الهجمة، وأخطاء التمرير، وتباعدت خطوطه، وظهر محمود عبد المنعم «كهربا» وحيداً في عمق دفاع «الأبيض»، ما استغله لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الملعب، وتعددت الهجمات عن طريق «زيزو»، لكنها افتقدت للمسة الأخيرة.

زادت سيطرة الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزية جوميش، وتعددت المحاولات الهجومية عن طريق مصطفى شلبي وعبدالله السعيد والبديل ناصر منسي، فيما تحمل دفاع الأهلي وشوبير عبء الضغط الهجومي.

وعلي عكس سير المباراة، ومن أول هجمة منظمة للأهلي، وصلت الكرة للبديل محمد مجدي «أفشه» أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها إمام عاشور بتسديدة سكنت الشباك على يسار محمد عواد.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مرر عاشور الكرة للقادم من الخلف محمد مجدي أفشه سددها مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء داخل الشباك على يسار عواد.