جوشوا يدمّر نجانو بـ «القاضية»!



الرياض (أ ف ب)



احتاج بطل العالم مرّتين في الملاكمة، البريطاني أنتوني جوشوا لجولتين فقط، لإطاحة الكاميرون فرانسيس نجانو النجم السابق للفنون القتالية المختلطة «إم إم أيه»، بالضربة القاضية في نزالهما المنتظر في الرياض.

في قاعة كينجدوم أرينا في الرياض، طرح جوشوا خصمه أرضاً في الجولة الأولى، ثم مرتين في الثانية، في مباراة حسمها البريطاني بسرعة كبيرة.

وكان نجانو «37 عاماً»، البطل السابق لمنافسات يو أف سي للوزن الثقيل، يخوض نزاله الاحترافي الثاني فقط في الملاكمة الإنجليزية، بعد أن صمد في أكتوبر أمام البريطاني تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي، حتى الجولة العاشرة الأخيرة، علماً أنه أسقطه على الحلبة في الجولة الثالثة، قبل أن يخسر بقرار جدلي لحكام المباراة، فيما اعتبره معظم المراقبين فائزاً.

قال جوشوا لمنصّة دازون للبث التدفقي «اعتقدت أنه على المروّجين دعم هذا الحدث، وعندما شاهدت النزال مع تايسون فيوري، قلت لنفسي أريد شيئاً من هذا القبيل، هو بطل كبير، وهذا لا يقلل من قدراته، وقلت لنجانو، لا تترك الملاكمة، خاض نزالين أمام الأقوى».

وخاض جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الموحّد في رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي أيه»، منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو»، والاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف»، نزاله ضد نجانو عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

قبل ذلك، خسر نزالين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي يواجه فيوري على اللقب المرموق في الرياض في مايو المقبل.

وانطلق النزال الساعة الثالثة والنصف فجراً، لكن المشجعين المرهقين استمتعوا ببداية مثيرة، عندما أرسل جوشوا خصمه بسرعة إلى أرض الحلبة بـ «لكمة» قوية على ذقنه في الجولة الأولى.

ساءت الأمور بالنسبة للكاميروني، عندما سقط مجدداً في الجولة الثانية، وبالكاد وقف على رجليه.

لم تصمد مقاومته أكثر من لحظات إضافية، وكان سقوطه الثالث ثابتاً ونهائياً، أمام مجموعة من النجوم على غرار فيوري، الفلبيني ماني باكياو، والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

استلقى نجانو على ظهره لبعض الوقت، واحتاج تدخلاً طبياً داخل الحلبة، قبل مساعدته للعودة إلى كرسيه.

وحصل جوشوا «34 عاماً»، بحسب تقارير، على 50 مليون دولار، لخوض المواجهة مع نجم أم أم أيه الذي نشأ في فقر مدقع، وعمل خلال طفولته في مقلع للرمال، مقابل أقل من دولارين في اليوم الواحد.

شقّ طريقه إلى أوروبا، وكان ينام في مواقف السيارات في باريس، قبل أن يحمله مدرّب تحت جناحيه، ويوجهّه إلى الملاكمة.

وأثار انتصار جوشوا الـ28 من أصل 38 خاضها في مسيرته، نقاشات حول نزال ضخم جديد مع أوسيك أو فيوري.

قال المروّج إيديلي هيرن «أنتم تنظرون إلى الملاكم الرقم واحد عالمياً في الوزن الثقيل، وبهذه الفورمة، لا يمكن لأي إنسان أن يفوز عليه، تايسون فيوري، أرجوك اهزم أوسيك، لأنك ستحصل على أكبر نزال في تاريخ الرياضة».

وأضاف «لقد دمّر فرانسيس نجانو، هو وحش ولا يمكنني انتظار فوزه على تايسون فيوري».

وقال مدرّب جوشوا، بن دايفيسون، لشبكة بي بي سي البريطانية، «الطريقة المثلى لمعرفة من هو الأقوى، هي مواجهة الفائز بين فيوري، وأوسيك».

لكن النزال القصير لم يعجب كل المراقبين. كتب الصحفي مات كريستي على منصة إكس، «هذا ما يحدث عندما يحصل بطل كبير في الوزن الثقيل على لكمات سانحة أمام فريسة سهلة، ونأمل في عدم رؤية نزالات أخرى مماثلة مجدداً».