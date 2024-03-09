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الرياضة

«الشياطين» ينفض «الغبار»

«الشياطين» ينفض «الغبار»
9 مارس 2024 18:58

 
لندن (أ ف ب)

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تسبّب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو بركلتي جزاء، لينفض مانشستر يونايتد غبار خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، معمّقاً جراح ضيفه إيفرتون السادس عشر بفوزه عليه 2-0 في افتتاح «المرحلة 28».
بعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2، ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي «حامل اللقب» 1-3، موقفاً سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، استعاد فريق «الشياطين الحمر» نغمة الانتصار، فيما بقي ضيفه من دون فوز منذ منتصف ديسمبر.
قلّص الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن خاض مباراتين أقل ويحلّ «الأحد» على أستون فيلا الرابع في مباراة قويّة، ضمن الصراع على المركز الرابع الضامن للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
كان الجناح جارناتشو (19 عاماً) نجم الشوط الأوّل، بكّر بالحصول على ركلة جزاء، عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديز (10).
وبعد «صدّة» رائعة من الدولي جوردان بيكفورد حارماً فرنانديز من هدف ثان، وإخفاق إيفرتون أمام منطقة الكاميروني أندري أونانا، حصل جارناتشو على ركلة جزاء ثانية، بعد عرقلة من بن جودفري، تولى تنفيذها هذه المرّة ماركوس راشفورد مضاعفاً الفارق (34).
وأصبح جارناتشو أول لاعب في تاريخ يونايتد في بطولة «البريميرليج» يتسبّب بركلتي جزاء في مباراة واحدة.
قال جارناتشو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة «يريد المدرب (الهولندي إريك تن هاغ) مني أن أتقدّم، أسدّد وأراوغ، هذا ما حصل، وحصلت على ركلتي جزاء، نخوض كل مباراة وكأنها نهائي».
بعد فرصة مبكرة لجارناتشو من مسافة قريبة أطاحها فوق العارضة (54)، أدار يونايتد الشوط الثاني بأقل الأضرار الممكنة، في ظل 20 محاولة على مرماه في كامل المباراة، محتفظاً بفارق الهدفين وضامناً النقاط الثلاث.
خرج على وقع أهازيج جماهيره في ملعب أولد ترافورد، وسط الحديث عن رغبة المالك الشريك الجديد السير جيم راتكليف في بناء ملعب جديد للنادي.

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