تجربة مثالية

بنجاح كبير، تمكنت مختلف المؤسسات المعنية في الدولة من التعامل باحترافية تامة في مواجهة تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات منذ أمس الأول. تفعيل خطط الطوارئ بسرعة وكفاءة كشف عن الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لجميع فرق الطوارئ، بكل القطاعات في إطار منظومة فعالة وتنسيق ميداني واسع النطاق مع التزام مجتمعي أصيل بالتوجيهات والتعليمات الرسمية.

التكامل الكبير في أداء الأجهزة الرسمية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، ساهم بدور كبير في احتواء آثار حالة عدم الاستقرار الجوي. أدت جميع الجهات أدوارها بكامل طاقتها.. وزارة الداخلية بكل إداراتها، خاصة إدارات المرور والدوريات، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المركز الوطني للأرصاد، البلديات التي دفعت بالمضخات والصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق، مع تشديد إجراءات السلامة في جميع المرافق والمنشآت ومواقع البناء.

أثمرت هذه الجهود بنجاح كبير في ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتسيير الخدمات الأساسية، خاصة حركة السير والمرور، وتأمين مناطق الأودية ومجاري السيول وسلامة السدود وكفاءة عملها في تخزين المياه.

تجربة نموذجية تثبت بها الإمارات كفاءة أجهزتها في مواجهة مختلف التحديات وفق أعلى المستويات من الأداء والكفاءة، بفضل كوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة مع وعي مجتمعي بأهمية وضرورة الاستجابة الفعالة للتعليمات الرسمية لضمان سلامة وأمن الجميع.