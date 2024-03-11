الحوسني يعود إلى «عرين النسور» أمام «الصقور»

فيصل النقبي ( خورفكان )



عاد الحارس أحمد حمدان الحوسني إلى تدريبات خورفكان، بعد الشفاء من الإصابة التي طاردته، في لقاء النصر، ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتبدو فرصة مشاركته أساسياً كبيرة أمام الإمارات، يوم الأربعاء في «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وغاب الحوسني عن خورفكان في مباراتي حتا وشباب الأهلي في الدوري، وشارك أحمد محمود ديدا بدلاً منه، ويعتبر الحوسني من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة «النسور» للموسم الثاني على التوالي، ولعب جميع مباريات الموسم الماضي، ولعب 10 من 15 مباراة خلال الموسم الحالي.

من جانب آخر، يستعيد «النسور» المدافع مسعود سليمان، بعد غيابه عن لقاء شباب الأهلي للإيقاف كما يشارك عادل سبيل الظهير الأيسر، بعد إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها.