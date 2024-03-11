الإمارات أعلنت مع عدد من الدول مبادرة تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية والذي سيكون له دور مهم في تدفق المساعدات إلى غزة، في إطار جهود مكثفة تبذلها الدولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في القطاع، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، ولاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص في غزة مهددون بالمجاعة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية، لضمان عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع، انطلاقاً من موقف الإمارات الثابت بمساندة جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه، بالتوازي مع دعواتها الدائمة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس «حل الدولتين».

مبادرات إماراتية إنسانية متنوعة ومستدامة، حيث تغادر سفينة مساعدات إماراتية ثالثة الدولة في غضون اليومين المقبلين، متوجهة إلى العريش في مصر، تحمل على متنها 4 آلاف و500 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، كما تستمر عملية «طيور الخير» في إسقاط المساعدات شمال القطاع، ويتواصل تسيير طائرات المساعدات عبر الجسر الجوي، تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين، والإسهام في تلبية احتياجاتهم المتزايدة خلال شهر رمضان.