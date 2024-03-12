600 مشارك في «تحدي البادل» بـ «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



دشنت بطولة تحدي البادل، فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، منافسات «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام، خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، تستمر إلى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، ويشارك في بطولة البادل 600 لاعب من داخل الدولة وخارجها من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية يتنافسون ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية، والفئات المحلية.

وتضم فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة 6 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى فرق الإمارات وإيران والبحرين، والثانية فرق هولندا وقطر والكويت، وتقام مساء اليوم، مباراتان، حيث يلتقي إيران مع البحرين، وقطر مع الكويت، فيما يلتقي مساء غد الإمارات مع إيران، وهولندا مع قطر، وتتواصل البطولة حتى 16 مارس.

وفي دور الـ 16 من فئة التصنيف المحلي للمواطنات، فاز الثنائي نجلاء عيسى، ونورا الهاشمي على مريم المهيري وأمينة الهاشمي 6-0 و6-0، كما فاز الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور على شيخة طاهر وعلياء البوم 6-0 و6-0، كما تأهل إلى دور الثمانية أيضاً كل من نوف عمر وفاطمة العوضي، وسارة بن كاظم وشيخة الجناحي وماريا إبراهيم، وعائشة شهدور.

وتقام الأدوار التأهيلية والأدوار النهائية لجميع الفئات المحلية في بطولة البادل بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويتأهل أفضل 16 زوجي إلى الأدوار النهائية، كما تقام منافسات الفئة الدولية أيضاً بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، على أن يتأهل أفضل 32 زوجي إلى الأدوار النهائية، وتقام الأدوار التأهيلية 18 و19 مارس، فيما تقام الأدوار النهائية من 20 إلى 24 مارس.

من ناحية أخرى، تشهد بطولة تحدي الموانع إقبالاً كبيراً على التسجيل من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في المنافسات مع اقتراب انطلاقها غداً بمجمع ند الشبا الرياضي، وهي من البطولات الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدورة، وتضم فئتين للرجال والسيدات، وتتضمن مجموعة من الحواجز التي تقام على مساحة عشبية تبلغ 400 متر داخل مجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون في البطولة على تخطي جميع الحواجز في أسرع وقت ممكن، ويتم احتساب التوقيت عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين تقوم برصد الوقت من خط البداية حتى خط النهاية.

وتتكون البطولة من 11 مانعاً موزعين على مساحة 400 متر، وسيكون مسار السباق على حارتين فقط، بحيث يتنافس اثنان من المشاركين مع بعضهما في كل مرة حتى خط النهاية، ويتوجب عليهما الركض والزحف والانزلاق والتعلق والقفز عبر الأسطح أو تحتها، أو من خلالها لاجتياز الموانع في مدة أقصاها 4 دقائق، ويجوز للرياضي الذي يفشل في إحدى العوائق أن يحاول اجتياز العائق مرة ثانية، ويتم استبعاد الرياضي الذي يفشل في إكمال العائق في المحاولة الثانية من المنافسة، ومع ذلك يمكنه مواصلة الدورة، والحصول على الميدالية النهائية.

ويسمح بالمشاركة في هذه البطولة للرجال والفتيات من جميع الجنسيات من عمر 16 فما فوق، كما يتاح لكل مشارك محاولة تخطي الموانع لمرة واحدة فقط في السباق، وإذا لم يعبر المتسابق أي حاجز من الحواجز يتم استبعاده من المشاركة، كما يكون المشارك مسؤولاً عن شريحة التوقيت، حيث لن تحتسب النتيجة في حال فقدان الشريحة.