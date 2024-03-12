مساعدات مستدامة

الإمارات، وبمختلف جهاتها العاملة في المجال الإنساني، تكثف جهودها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإطلاق مبادرات جديدة؛ تعزيزاً لروح التضامن الإنساني مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، وضماناً لاستدامة الإمدادات الإغاثية لتلبية الاحتياجات اللازمة من غذاء ودواء ومستلزمات إيواء، لتخفيف معاناة سكان القطاع خلال هذه الظروف الصعبة.

جهود وطنية، وبوتيرة متسارعة، لإغاثة أهالي غزة، يعمل على تنسيقها «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، بحيث تغطي المبادرات مجالات المساعدات من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية ومختلف الاحتياجات، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، تجسيداً لمواقف الدولة التاريخية والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات الدولية من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني صعب يعيشه سكان القطاع، والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه، كما تعمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.