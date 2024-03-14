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«غرفة دبي» تنظم ورشة عمل حول التجارة الإلكترونية بالتعاون مع «أمازون»

غرفة تجارة وصناعة دبي (أرشيفية)
14 مارس 2024 17:41


دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل بالتعاون مع شركة «أمازون» بهدف تطوير قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية.
واستعرضت ورشة العمل الافتراضية، التي استقطبت 141 مشاركاً من ممثلي قطاعات الأعمال، أهمية تعزيز الحضور الرقمي لأعمال مبيعات التجزئة للشركات، كما تم التعريف بآليات بيع المنتجات بنجاح عبر موقع «أمازون»، وقام فريق عمل شركة «أمازون» بتقديم الدعم للمشاركين في الندوة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل والبيع في الموقع.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: باتت التجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من مشهد الأعمال في كافة القطاعات وخاصة بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة، وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، نحرص على تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الإلكترونية".
وأضاف لوتاه: تواصل غرفة تجارة دبي جهودها لدعم الشركات المحلية وتطوير قدراتها والارتقاء بإمكاناتها في كافة المجالات بما يشمل التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف ترسيخ تنافسية مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز آفاق نموه المستدام.

غرفة تجارة وصناعة دبي
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