بلدية مدينة أبوظبي تنظم يوماً مجتمعياً لكبار المواطنين والمقيمين

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة يوماً مجتمعياً خاصاً بكبار المواطنين والمقيمين في شاطئ البطين، وذلك احتفاءً بكبار المواطنين، وتقديراً لمكانتهم في المجتمع، ضمن مبادرة «رحلة أجيال»، بالتعاون مع «فريق ربدان التطوعي».

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز حضور كبار المواطنين والمقيمين في الملتقيات المجتمعية، وزيادة وعي الأجيال الشابة بمنزلة كبار المواطنين والمقيمين، والتقرب منهم والتفاعل معهم، وتعزيز الوحدة والترابط والألفة والمودة بين مختلف الأجيال والفئات العمرية، وتنظيم مناسبات مجتمعية للتواصل مع الأجيال الشابة، والتعرف على اهتماماتهم.

كما تضمنت العديد من الفقرات التوعوية والترفيهية، حيث تم تبادل الحديث بين الشباب وكبار المواطنين والمقيمين لاستحضار الذكريات والتجارب الحياتية والعملية لتستفيد منها الأجيال الشابة، كما عمل كبار المواطنين على تقديم العديد من النصائح للشباب، وحثهم على التعليم والعمل وخدمة الوطن، كل في مجاله ووفق اهتماماته وقدراته، ليساهموا في بناء وتقدم وتطور الوطن، وليكونوا قدوة حسنة للأجيال القادمة.

اتسمت أجواء الفعاليات بالإيجابية والتعاون والتآلف الكبير بين الحضور، بشكل يعزز أواصر الوحدة وتماسك فئات وأجيال المجتمع، كما تخللتها مسابقات تثقيفية ترفيهية، إضافة إلى تكريم كبار المواطنين والمقيمين المشاركين، تقديراً لمكانتهم ومشاركتهم في الفعاليات.