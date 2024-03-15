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قرعة ربع نهائي «يوروبا ليج»

قرعة ربع نهائي «يوروبا ليج»
15 مارس 2024 16:36

 
نيون (أ ف ب)

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أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عن وقوع ليفربول الإنجليزي مع أتالانتا الإيطالي، فيما يتواجه ميلان الإيطالي مع مواطنه روما.
ويبحث ليفربول عن رباعية تاريخية، حيث سبق أن أحرز لقب كأس الرابطة، ولا يزال ينافس بقوة على ثلاث جبهات «الدوري والكأس المحليين ويوروبا ليج»، ذلك في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.
في المقابل، يلعب باير ليفركوزن الألماني الذي لم يتعرّض بعد لأي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، مع وستهام الإنجليزي.
وتجمع المواجهة الأخيرة من دور الثمانية بنفيكا البرتغالي مع مرسيليا الفرنسي.
ويتواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء بنفيكا ومرسيليا مع الفائز من ليفربول وأتالانتا، بينما يلعب الفائز من ليفركوزن ووستهام مع الفائز من روما وميلان.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
ليفربول
أتلانتا
ميلان
روما
باير ليفركوزن
وستهام
بنفيكا
مرسيليا
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