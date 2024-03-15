السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بناء الأجيال

بناء الأجيال
16 مارس 2024 00:01

في 15 مارس من كل عام، تجدد الإمارات تأكيدها على أن الطفل ورعايته وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتنشئته، أولوية أساسية في مسيرة بناء دولة المستقبل، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تأمين كل الإمكانات تعليمياً وتربوياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً، لبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التقدم ورفعة الوطن، ولتبقى دولتنا قوية بأبنائها، ومتفوقة بقيمهم وهويتهم وطموحهم نحو الريادة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد أن الاهتمام بالطفل يقع في قلب رؤيتنا للمستقبل، لذلك أطلقت الإمارات المبادرات، وأنشأت المؤسسات، وأعدت التشريعات التي تضمن توفير أرقى معايير الرعاية والحماية والرفاهية للطفل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات وتطوير السياسات والاستراتيجيات التي تراعي التحديات الحالية والتغيرات المستقبلية.
يوم الطفل الإماراتي مناسبة تقدم فيها الإمارات نفسها كنموذج إقليمي وعالمي رائد في مجال حماية ورعاية الطفولة، من خلال مكتسبات حققها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بهدف تحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، وبناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
16 فريقاً تتنافس في بطولة خالد بن طناف
يوم الطفل الإماراتي
الإمارات
محمد بن زايد
الشيخة فاطمة
رعاية الأطفال
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©