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«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»

«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
16 مارس 2024 16:13

 
الشارقة (وام)

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تصدر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية سباق المضمار للشباب لـ «المطاردة الفردية» فيما تصدر نادي الشارقة سباق «الإقصاء» للشباب، وذلك ضمن المنافسات التي نظمها اتحاد الدراجات الهوائية على «مضمار زايد»، بالشارقة في ختام الدوري المحلي، لفئتي الشباب، والناشئين، بمشاركة 46 دراجاً، مثلوا 7 أندية.
أحرز خالد النعيمي دراج فريق أبوظبي المركز الأول بـ «سباق المطاردة الفردية» للشباب، وحل زميله حارب المرزوقي من النادي نفسه ثانياً، فيما جاء يوسف عبد الله مير من نادي النصر ثالثاً.
وفي سباق «الإقصاء» للشباب، أحرز دراج الشارقة أحمد نصراتي المركز الأول، وجاء ثانياً حارب المرزوقي دراج نادي أبوظبي، وثالثاً زميله بالفريق خالد النعيمي.
وفي سباق «المطاردة الفردية» للناشئين، سيطر الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى عبرعبيد عمر السويدي الذي حل في الصدارة، تبعه سيف محمد آل علي، وحمد خليفة.
وفي سباق «الإقصاء» للناشئين، تصدر سيف محمد علي من الشارقة، وتبعه نوح الحمادي من نادي أبوظبي، ويوسف بدر البلوشي من النصر.
توج الفائزين خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

الإمارات
الدراجات الهوائية
نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
الشارقة
النصر
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