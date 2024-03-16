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اتحاد الكرة يُقيم مأدبة إفطار جماعي

اتحاد الكرة يُقيم مأدبة إفطار جماعي
16 مارس 2024 22:36

 
دبي (الاتحاد)

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أقام اتحاد كرة القدم في مقره الرئيسي بدبي، مأدبة إفطار جماعي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
حضر المأدبة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، ومدربو المنتخبات الوطنية، ورؤساء الأقسام ومديرو الإدارات وموظفو الاتحاد.
ورحب الأمين العام لاتحاد الكرة بالحضور، ونقل لهم تهنئة وتبريكات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم بمناسبة حلول الشهر المبارك.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري: «سعداء بتجمعنا الذي يأتي في بداية الشهر الفضيل، شهر الخير والعطاء، والذي يُحفزنا على العمل الجماعي ويُعزز روح التعاون والتآلف».
واشتمل برنامج حفل الإفطار الجماعي على مسابقة تضمنت أسئلة رياضية لاقت مشاركة واسعة واستحسان من الحاضرين.

الإمارات
دبي
اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك آل نهيان
محمد بن هزام
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