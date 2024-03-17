هولندا تحصد اللقب في «تحدي ند الشبا للبادل»



رضا سليم (دبي)



أحرزت هولندا لقب بطولة تحدي ند الشبا لفرق البادل، ضمن فعاليات «النسخة الـ11» من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة حالياً بمجمع ند الشبا الرياضي، وجاء فوز الفريق بعدما تغلب على الكويت 2-0 في النهائي، وجاءت إيران ثالثاً، والإمارات رابعاً.

وتوج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل الفائزين، بحضور صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وسعيد المري أمين عام اتحاد البادل.

وأحرزت علياء عبدالله طاهر وفاطمة الجناحي لقب فئة التصنيف المحلي للإماراتيات، بعد الفوز على فاطمة شهدور ومريم شهدور، وفي البادل لفئة الناشئين تحت 18 سنة، أحرز أحمد الهاشمي إسماعيل ومارتن مارتنيز المركز الأول، بعد الفوز على راشد وليد حيدر وحيدر علي.

في الوقت نفسه، حصل الإثيوبي داجني تسفو ديمسي، على لقب سباق الجري الفئة المفتوحة لمسافة 10 كلم للرجال، بزمن 27:50 دقيقة، وتبعه المغربي أنور الغوز «حامل اللقب» 4 مرات، بزمن 27:59 دقيقة، والمغربي نعمان العساوي بزمن 28:05 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كلم، فازت المغربية وفاء زروال بالمركز الأول بزمن 34:36 دقيقة، واحتفظت الإثيوبية فانوس تاكلي بالمركز الثاني الذي حققته العام الماضي، وحلت البريطانية كاتي جوردن في المركز الثالث.



وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كلم للرجال، فاز خالد البدواوي بالمركز الأول بزمن 30:12 دقيقة، وتبعه خليفة النعيمي، وعبيد النعيمي.

وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات، فازت رقية محمد المزروعي بالمركز الأول بزمن 41:06 دقيقة، تلتها علياء عبيد الشامسي، وفاطمة الشامسي.

وأحرز المغربي أمين سويدة المركز الأول في الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كلم بزمن 14:57 دقيقة، واحتفظ الأوغندي جوليوس كايسانكو بالمركز الثاني، وحل الأنجولي جويدي جراس في المركز الثالث.

وفي فئة المفتوحة سيدات، لمسافة 5 كلم فازت البلجيكية ليزبيث فيرهيدن بالمركز الأول بزمن 17:47 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بيتروفا، والدنماركية أيدا روبنس.

وحصل عمار العلي على المركز الأول في سباق 5 كلم فئة المواطنين، بزمن 16:24 دقيقة، وتبعه شامس الشامسي، ويوسف صالح الشحي، وفي فئة المواطنات «سباق 5 كيلومترات» جاءت حصة الشامسي في المركز الأول بزمن 20:29 دقيقة، وتبعتها عائشة البلوشي، وأمل النعيمي.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كلم، فاز المغربي مبارك الريحاني بالمركز الأول بزمن 16:35 دقيقة، وتبعه الفرنسي جان كلود، والبريطاني سيمون مارشال ثالثاً، وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات لمسافة 5 كيلومترات، فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بزمن 20:16 دقيقة، تلتها ليليانا أوريجولا، والبريطانية بينيلوب آن ماري.

وفي الفئة المفتوحة ناشئين 4 كيلومترات، فاز يعرب نصير اليعربي بالمركز الأول بزمن 17:51 دقيقة، وتبعه حماد إسماعيل الصابري، وماجد يوسف الرستماني، وفي فئة المفتوحة ناشئات لمسافة 4 كيلومترات، فازت هاتي جريت بالمركز الأول بزمن 18:37 دقيقة، وتبعتها هانا شميدت، وروزماري باخيتا، وفي الفئة المفتوحة شباب 4 كلم، فاز عبد اللطيف الصابري بالمركز الأول بزمن 16:01 دقيقة، وتبعه مايد الكعبي، وسيف نصير اليعربي، وفي الفئة المفتوحة شابات 4 كيلومترات فازت كارلا بينزمولر بالمركز الأول بزمن 16:05 دقيقة، وتبعتها علياء عبد العليم حافظ، وتاليا أورلي.