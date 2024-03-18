ديوكوفيتش.. «الأسبوع 471» في «قمة التنس»



باريس (أ ف ب)



احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لكرة المضرب، للأسبوع الـ 417، متقدماً على الإسباني كارلوس ألكاراز المتوج بدورة إنديان ويلز للماسترز ألف.

وبشكل تراكمي، يكون ديوكوفيتش «36 عاماً» قد هيمن على المركز الأول خلال 8 سنوات كاملة، في إنجاز غير مسبوق.

أمضى منافساه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، 310 و209 أسابيع على التوالي في المركز الأول للتصنيف العالمي.

كما يتقدم ديوكوفيتش على الأميركي بيت سامبراس (286 أسبوعاً)، والتشيكي إيفان ليندل (270)، والأميركي جيمي كونورز (268).

في المقابل، حافظ ألكاراز (20 عاماً) الذي احتفظ بلقبه في دورة إنديان ويلز بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع عالمياً، على مركزه الثاني في التصنيف العالمي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى إقصائه في نصف النهائي الإيطالي يانيك سينر الثالث.

ومع إعلان ديوكوفيتش انسحابه من دورة ميامي للماسترز ألف التي تنطلق الجمعة، يجد ألكاراز نفسه أمام فرصة تقليص الفارق مع الصربي في حال نجاحه في فلوريدا، تم إقصاؤه العام الماضي على يد سينر في الدور نصف النهائي.

وانتزع الألماني ألكسندر زفيريف المركز السادس من الروسي أندريه روبليف، على غرار النروجي كاسبر رود الذي تقدم للمركز الثامن على حساب البولندي هوبرت هوركاش.

ووسّعت البولندية إيجا شفيونتيك الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» إلى 2.520 نقطة مع وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، وذلك عقب فوزها بدورة إنديان ويلز للألف.

وسحقت شفيونتيك المنافسة في كاليفورنيا، وترجمت ذلك بفوزها الكبير في المباراة النهائية على اليونانية ماريا سكّاري التاسعة عالمياً 6-4 و6-0.

واستفادت البولندية التي استعادت قمة الترتيب الخريف الماضي من تتويجها في إنديان ويلز للابتعاد اكثر عن سابالينكا «10.715 نقطة مقابل 8.195».

ولم يكن النجاح حليف سابالينكا هذا العام في الدورة الأميركية، إذ خرجت من ثمن النهائي أمام الأميركية إيما نافارو، بعدما كانت قد بلغت النهائي العام الماضي.

وأكملت الأميركية كوكو جوف التي بلغت الدور نصف النهائي في إنديان ويلز، حيث خسرت أمام ساكّاري، ترتيب المصنفات الثلاث الأوليات متأخرة بفارق 3.565 نقطة عن شفيونتيك.

واستعادت الصينية تشينوين جنج المركز السابع على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.