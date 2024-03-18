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الرياضة

«العضلة» تمنع ميسي من «رقصة التانجو»

«العضلة» تمنع ميسي من «رقصة التانجو»
18 مارس 2024 15:41

 
بوينوس أيرس (أ ف ب)

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سواريز «المنقذ» في غياب ميسي


يخوض منتخب الأرجنتين لكرة القدم، المُتوج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء في الولايات المتحدة، من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأميركي الذي يدافع فيه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن ألوان إنتر ميامي.
وأعلنت رابطة الدوري الأميركي لائحة اللاعبين الذين ينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم، ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور «الجمعة» في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس، في إطار التحضيرات لكوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل، ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه.
وابتعد ابن الـ36 عاماً عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من «إصابة طفيفة» في فخذه الأيمن.
وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 في الدوري الأميركي.
ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في المباراتين أيضاً نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب لويس سكالوني الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير.

الأرجنتين
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
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