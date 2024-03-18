ليون يؤجل بحث مستقبل ساج



ليون (أ ف ب)



أعلن المدير الرياضي لنادي ليون صاحب المركز العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم دافيد فريو، أن قرار تمديد عقد المدرب بيار ساج من عدمه سيتم اتخاذه في نهاية الموسم.

وتولّى ساج «44 عاماً» مسؤولية تدريب الفريق، خلفاً للإيطالي فابيو جروسو في 30 نوفمبر الماضي، وهو المدرب الثالث له هذا الموسم، بعد لوران بلان الذي استهل معه مشوار البطولة، علماً بأن جان فرانسوا فولييز، استلم المهمة بالوكالة لمباراة واحدة ضد لوهافر (0-0).

وقال فريو لقناة النادي «بالنسبة لبيار، سنتخذ قراراً في نهاية الموسم، سيجتمع النادي ويدرس أفضل ما يمكن فعله».

وأضاف «عندما وصل، كان مصيره مرتبط بكل مباراة، لقد أراد مساعدة النادي، وكنا نهدف إلى أن يكون هو الشخص الذي يتولى مسؤولية الفريق، ولكن لم تكن لدينا الفكرة على المدى الطويل، الآن، هو مستمر، لقد ارتدى زي المدرب تماماً».

ونجح ساج في قيادة ليون من المركز الأخير إلى العاشر بفوزه على تولوز 2-1، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة.

وحصد ليون بقيادة ساج 27 نقطة في 12 مباراة، مقابل سبع نقاط فقط في أول أربعة عشر مرحلة، وكان ساج حدّد عدد النقاط اللازمة للبقاء في الدرجة الأولى بـ35.

وتابع فريو «بيار شخص هادئ وذكي جداً، بالطبع لم يكن لديه خبرة عالية المستوى وإدارة مجموعة مدرباً رئيسياً نتحدث معه يومياً، إنه متفاهم وذكي، إنه يتقدم يوماً بعد يوم، ولم تعد خطاباته كما كانت في البداية، وهذا أمر مشجع حقاً».

ويتعيّن على ساج الآن الحصول على شهادة مدرب محترف في كرة القدم، وهي شهادة إلزامية لقيادة فريق محترف (الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الوطنية) والتي بدونها يتعرض ليون لغرامة قدرها 25 ألف يورو عن كل مباراة يتم لعبها دون هذا الشرط.

وتابع فريو «يدعم ليون هذه الخطوة بشكل كامل وكان ذلك منطقياً، منذ اللحظة التي التزمنا فيها مع ساج حتى نهاية الموسم، كان من الطبيعي أن نشارك أيضاً معه وندفع من أجل تسجيله في التدريب من أجل الحصول على الدبلوم، النادي بالكامل يدعمه في هذه الخطوة».