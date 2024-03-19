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«الطلاق» بين غرناطة وميدينا

«الطلاق» بين غرناطة وميدينا
19 مارس 2024 14:40

 
برشلونة (أ ف ب)

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أعلن غرناطة فكّ ارتباطه بمدربه الأوروجوياني ألكسندر ميدينا، في ظل النتائج السلبيّة للفريق صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي الأندلسي في بيان «غرناطة والمدرب ألكسندر ميدينا أنهيا العقد بينهما».
وتعاقد غرناطة مع ميدينا «45 عاماً» في نوفمبر الماضي بدلاً من باكو لوبيز، وحقق الفوز مرة واحدة في 14 مباراة، تماماً مثل سلفه هذا الموسم الذي أقيل من منصبه، حين كان الفريق في المركز التاسع عشر أيضاً.
ويلعب غرناطة «14 نقطة» مباراته المقبلة مع قادش «22» الثامن عشر في 29 مارس الحالي في مباراة مهمة ضمن إطار الصراع على البقاء، علماً أن لغرناطة مباراة مؤجلة مع فالنسيا الثامن.
وخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام ريال مايوركا 0-1 في ثالث هزيمة متتالية ضمن آخر تسع مباريات لم يُحقق خلالها أي فوز «تعادل 3 مرات».
ويعود فوزه الأخير إلى مواجهته مع قادش بالذات «2-0» في الثالث من يناير الماضي.
ويُعيّن النادي خوسيه رامون ساندوفال، مدرب غرناطة ورايو فايكانو السابق، وفقاً لتقارير صحفية.

الدوري الإسباني
غرناطة
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