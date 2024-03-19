استدامة المساعدات

القيادة الرشيدة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقوم باتصالات متواصلة مع مختلف دول العالم لضمان إيصال هذه المساعدات بشكل كافٍ ودون عوائق، كما توجِّه بضرورة التعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة الدولية والأممية لمساعدتها على القيام بدورها في القطاع، وسط تثمين دولي لهذه الجهود المبذولة، ومنها حشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري «أمالثيا» لإيصال المساعدات إلى غزة.

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الألماني فرانك شتاينماير، عبر اتصال هاتفي، أكدت الدور الذي تقوم به الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري، كما أكدت الإمارات التزامها بالتعاون مع الدول كافة والأطراف الفاعلة في المبادرة، بهدف توفير قناة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية، وتأمين الإغاثة العاجلة واللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

الإمارات والمطبخ المركزي العالمي استكملا بنجاح إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع، ضمن جهود الدولة وحرصها ودورها المهم في توفير استجابة إنسانية مستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، من خلال جميع الطرق المتاحة، جواً وبراً وبحراً، والتي تمثلت بإيصال 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة، عبر 216 رحلة جوية، و10 عمليات إسقاط جوي، و964 شاحنة، وسفينتين، وما زالت المساعدات تتدفق.